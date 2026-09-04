هشدار دیوان لاهه: اقدامات ترامپ، اعتماد به نظام حقوقی جهان را هدف گرفته است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _در پی تشدید اقدامات دولت ترامپ علیه دیوان کیفری بین‌المللی و تحریم مقامات آن، روسای فعلی و پیشین مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی هشدار دادند فشارهای دولت دونالد ترامپ برای منزوی کردن این دیوان، تنها متوجه یک نهاد قضایی نیست، بلکه با هدف تضعیف اعتماد به نظام حقوقی بین‌المللی انجام می‌شود.

به نوشته رویترز، پیوی کائوکورانتا، رئیس مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی، به همراه هفت رئیس پیشین این مجمع، در مقاله‌ای مشترک که روز پنجشنبه در نشریه «جاست سکیوریتی» منتشر شد، تأکید کردند تلاش‌های دیپلماتیک برای تضعیف دیوان می‌تواند به تضعیف نظم حقوقی بین‌المللی منجر شود.

آنها در این مقاله نوشتند: «تلاش‌ها برای منزوی کردن دیوان از نظر دیپلماتیک، چه از طریق تشویق کشورهای عضو به خروج از اساسنامه رم و چه با ترغیب کشورهای غیرعضو به پیوستن به اقداماتی برای تضعیف آن، نه تنها یک نهاد، بلکه اعتماد به نظام حقوقی بین‌المللی را هدف قرار داده است.»

نویسندگان این مقاله تأکید کردند دفاع از دیوان کیفری بین‌المللی در واقع دفاع از نظام حقوقی بین‌المللی است؛ نظامی که به گفته آنها، یکی از مهم‌ترین ابزارهای بشریت برای جلوگیری از گسترش بی‌قانونی و بی‌کیفرمانی به شمار می‌رود.

آنها همچنین هشدار دادند جهان در برابر یک انتخاب قرار دارد؛ «جهانی مبتنی بر حاکمیت قانون یا جهانی که در آن زور تعیین می‌کند چه چیزی درست است.»

این مقاله در شرایطی نوشته شده است که دولت ترامپ در ماه‌های اخیر فشارهای خود علیه دیوان کیفری بین‌المللی را افزایش داده و شماری از قضات و مقام‌های این نهاد را تحریم کرده است.

دولت آمریکا ماه گذشته نیز توموکو آکان، رئیس دیوان کیفری بین‌المللی و یکی از دادستان‌های ارشد این نهاد را هدف تحریم قرار داد. واشنگتن همچنین اعلام کرده است تلاش‌های خود برای ترغیب کشورهای عضو به خروج از دیوان را افزایش خواهد داد.

دیوان کیفری بین‌المللی در سال 2002 با هدف رسیدگی به جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت تأسیس شد. بر اساس اساسنامه این نهاد، دیوان در شرایطی می‌تواند وارد پرونده‌ای شود که کشور مربوطه قادر یا مایل به رسیدگی واقعی به جنایات ارتکابی نباشد.

آمریکا عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، اما اقدامات این نهاد علیه مقام‌های اسرائیلی و همچنین تحقیقات پیشین آن درباره نیروهای آمریکایی در افغانستان، به شدت با خشم واشنگتن روبه‌رو شده است.

صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان جنگ غزه، یکی از مهم‌ترین دلایل تشدید اختلاف میان آمریکا و دیوان کیفری بین‌المللی بوده است.

پالوما چاکون، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به مقاله روسای دیوان کیفری بین‌المللی گفت کارزار دولت ترامپ برای محدود کردن فعالیت‌های این نهاد ادامه خواهد داشت.

او مدعی شد واشنگتن به تلاش‌های خود برای جلوگیری از اقدام دیوان علیه نظامیان و مقام‌های آمریکایی و آنچه آمریکا «تهدید علیه حاکمیت» خود می‌داند، ادامه خواهد داد.

دولت ترامپ همچنین اعلام کرده است که از ممنوعیت‌های سفر و تحریم‌ها علیه مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی و سازمان‌های مرتبط با آن استفاده خواهد کرد.

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