رویترز: حمله به مراسم عروسی در کوهستک با اصابت مستقیم مهمات آمریکایی انجام شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: تحلیل کارشناسان تسلیحاتی از تصاویر و ویدئوهایی که رویترز صحت آنها را تأیید کرده، نشان می‌دهد حمله‌ای که روز سه‌شنبه یک مراسم عروسی در جنوب ایران (کوهستک) را هدف قرار داد، نه ناشی از خطای پدافند ایران بوده و نه ناشی از برخورد ترکش یا مهمات آمریکایی منحرف‌شده، بلکه ناشی از اصابت مستقیم تسلیحات ایالات متحده بوده است.

در گزارش رویترز آمده است که چهار کارشناس تسلیحاتی با بررسی تصاویر و ویدئوهای تأیید شده، اعلام کرده‌اند که الگوی تخریب در محل حادثه با اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی همخوانی دارد و ایالات متحده مستقیم مراسم عروسی در سیریک را هدف قرار داده است. سه نفر از این کارشناسان تأکید کرده‌اند که این مهمات به احتمال قریب‌به‌یقین از نوع تسلیحات آمریکایی بوده و موشک‌های پدافندی ایران نبوده است.

«ترور بال»، تکنسین سابق خنثی‌سازی مهمات ارتش آمریکا و تحلیلگر ارشد فنی اطلاعات تسلیحاتی، پس از بررسی تصاویر گفت که خسارت وارده ظاهراً ناشی از اصابت مهماتی است که هنگام برخورد با سقف یا درست بالای آن منفجر شده است.

وی همچنین درباره قطعاتی که رسانه‌های ایرانی منتشر کرده‌اند، اظهار نظر کرد و گفت که برخی از این بقایا به سلاح «جی‌اس‌اودبلیو» (JSOW) شباهت دارد؛ بمبی هدایت‌شونده و لغزنده که ارتش آمریکا از آن استفاده می‌کند.

«گرت کولت»، کارشناس تسلیحات و سرتیپ بازنشسته ارتش انگلیس، نیز با تحلیل بال موافقت کرد و گفت که مجموع شواهد بیشتر به استفاده از یک مهمات هوابرد آمریکایی ۵۰۰ پوندی اشاره دارد تا یک موشک پدافند هوایی ایران. «سباستین شوته»، استاد پژوهش در مؤسسه تحقیقات صلح اسلو، نیز تصاویر و ویدئوهای حادثه را بررسی کرد و گفت که زاویه اصابت با یک موشک پدافند هوایی مطابقت ندارد و حفره ایجادشده در سقف خانه با فرضیه کمانه کردن مهمات از برج مخابراتی سازگاری ندارد.

بر اساس این گزارش، دو مقام آمریکایی تأیید کرده‌اند که ارتش ایالات متحده در اول سپتامبر (۱۰ شهریور) به منطقه کوهستک حمله کرده و هدف آن، برج مخابراتی این شهر بوده است. این برج در فاصله ۱۳۵ متری محل برگزاری عروسی قرار داشته و به گفته منابع ایرانی، حوالی ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی مورد اصابت قرار گرفته است.

در این حمله، چهار نفر از جمله یک کودک چهار ساله و یک نوجوان ۱۶ ساله کشته و ۶۸ تن دیگر زخمی شده‌اند. یک شاهد عینی لحظاتی پس از انفجار، در پیام صوتی گفته است: کوهستک ویران شده است. چهار، پنج، ۱۰ خانه ویران شد. بسیاری از مردم زیر آوار مانده‌اند.

روزنامه نیویورک تایمز نیز پیش‌تر در گزارشی اعلام کرده بود که تحلیل ویدئوها و تصاویر مربوط به بقایای تسلیحات در محل بمباران شهر کوهستک، با اجزای بمب هدایت‌شونده «جی‌اس‌اودبلیو» (JSOW) که در اختیار ارتش آمریکا است، مطابقت دارد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۷ خود خطاب به ملت شریف کویت اعلام کرد که در این حمله شرارت‌آمیز، نزدیک به ۷۰ نفر از مردم بی‌گناه مورد اصابت واقع شده و چهار نفر آنان از جمله یک کودک به شهادت رسیده‌اند. سپاه در پاسخ به این جنایت، بامداد امروز با حمله تلفیقی موشکی-پهپادی به قرارگاه و محل اسکان فرمانده آمریکایی پایگاه علی‌السالم، تعدادی از عناصر دشمن را به هلاکت رساند و آشیانه پهپادی و رمپ استقرار پهپادهای مشارکت‌کننده در حملات علیه مردم را به آتش کشید.

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