تکذیب اعزام نیرو به تنگه هرمز از سوی کره جنوبی/ اعزام نیرو به تنگه هرمز هنوز نهایی نشده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی، گزارش‌ها مبنی بر بررسی اعزام نیرو توسط سئول به تنگه هرمز را تکذیب و تأکید کرد که جزئیات مشارکت آن در ثبات منطقه‌ای هنوز نهایی نشده است.

کاخ آبی در بیانیه‌ای به خبرنگاران گفت: «این نادرست است. جزئیات این موضوع هنوز تصمیم گرفته نشده است.»

این دفتر توضیح داد که کره جنوبی در حال مذاکره با سایر کشورها در مورد چگونگی کمک به بازگرداندن صلح و ثبات در منطقه و تنگه هرمز است.

کاخ آبی کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد که مذاکرات امنیتی جاری با ایالات متحده در حال حاضر پیشرفتی نداشته است.

کاخ آبی ادعاهایی مبنی بر اینکه سئول «هیچ کمکی در مورد تنگه هرمز ارائه نداده است» را رد کرد و توضیح داد که گزینه‌های مورد بحث در مورد تنگه شامل تدابیر نظامی است. در این زمینه، کاخ آبی اعلام کرد که موضوع نیمه‌هادی‌ها از جمله موضوعات مورد بحث بین دو طرف است.

این در حالی است که رسانه‌های کره جنوبی گزارش دادند که دولت در حال بررسی استقرار تجهیزات غیرجنگی در تنگه هرمز، از جمله یک کشتی پشتیبانی لجستیک دریایی و یک هواپیمای گشت دریایی است.

بر اساس این گزارش‌ها، دولت کره جنوبی ماموریتی را در اولویت قرار داده است که بر تضمین ایمنی ناوبری در تنگه هرمز و ارائه پشتیبانی متمرکز باشد، نه مشارکت مستقیم در عملیات جنگی.

گزارش‌های چندین رسانه کره جنوبی اشاره دارند که دولت در حال کار روی رویه‌های لازم برای اخذ مجوز پارلمان برای این اقدام است، از جمله ارسال درخواست تصویب به پارلمان در این ماه پس از بررسی توسط کابینه.

دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی در این باره اعلام کرد که سئول در حال بررسی راه‌های عملی برای کمک به آزادی ناوبری در تنگه هرمز است، اما گزارش‌ها مدعی هستند که دولت مصمم به استقرار تجهیزات نظامی است، اقدامی که «دور از واقعیت‌ها خوانده نمی‌شود».

شبکه تلویزیونی JTBC کره جنوبی پیشتر گزارش داده بود که دولت در حال بررسی امکان اعزام نیرو به تنگه هرمز است و جزئیات لازم را برای کسب مجوز پارلمان بررسی می‌کند.

کره جنوبی و آمریکا در ژوئن ۲۰۲۶ مذاکراتی را برای اجرای مجموعه‌ای از توافقات امنیتی و بحث در مورد مسائل مورد علاقه مشترک آغاز کردند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه اوت در یک پست در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که مقیاس رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی را کاهش داده است و یکی از دلایل آن را امتناع سئول از کمک به واشنگتن در جنگ علیه ایران عنوان کرد.

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