۲۷۰ هزار نفر در سه سال اخیر اراضی اشغالی را ترک کردند/ فرار نخبگان از اسرائیل به بحرانی غیرقابل کنترل تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری هاآرتص فاش کرد که طی سه سال گذشته، حدود ۲۷۰ هزار نفر از ساکنان اراضی اشغالی، آنجا را ترک کرده‌اند.

افزایش آمار مهاجرت از اراضی اشغالی در بحبوحه تداوم جنگ غزه از سال ۲۰۲۳ رخ می‌دهد؛ جنگی که با گسترش جبهه‌ها از لبنان گرفته تا ایران، یمن و عراق، و همراه با عملیات‌های هدفمند جبهه مقاومت و وارد کردن خسارات سنگین به رژیم اشغالگر، ابعاد گسترده‌تری یافته است.

این روزنامه نوشت، آمار افرادی که مهاجرت کرده‌اند، بالا است و در میان آنها پزشکان، مهندسان، افراد آکادمیک و افراد با درآمد بالا هستند. پژوهش‌های دانشگاهی در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد روند فزاینده مهاجرت از اسرائیل، به بحرانی اقتصادی برای این رژیم تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که منابع مالیاتی و نیروی کار ماهر خود را از دست می‌دهد.

بر اساس تحقیقی که توسط پروفسور ایتای آتر، نیتای برگمن و دورون زمیر از دانشگاه تل‌آویو انجام شده و نتایج آن در رسانه صهیونیستی واللا منتشر شده، اسرائیل سالانه حدود ۹۱۰ میلیون شکل (نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار) از درآمدهای مالیاتی خود را به دلیل مهاجرت از دست می‌دهد. برخی برآوردهای تکمیلی در بازه ۲۰ ماهه ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ این رقم را تا ۱.۵ میلیارد شکل نیز تخمین می‌زنند.

آنچه این روند را هشداردهنده‌تر می‌کند، سرعت تصاعدی افزایش این زیان است. در سال ۲۰۲۰ میزان مالیات از دست‌رفته ۲۵۶ میلیون شکل بود، اما طی چهار سال این رقم نزدیک به چهار برابر شده است. این جهش، به گفته پژوهشگران، نشان‌دهنده تغییر ترکیب مهاجران است؛ به‌گونه‌ای که اکنون نه فقط جوانان بیکار یا افرادی که قصد فرار از خدمت دارند، بلکه اقشار پردرآمد و مالیات‌دهندگان اصلی نیز اراضی اشغالی را ترک می‌کنند.

...................

پایان پیام/