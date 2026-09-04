به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـروزنامه فایننشال تایمز روز جمعه با استناد به تازه‌ترین داده‌های «سامانه تجمیعی ذخیره‌سازی گاز اروپا» گزارش داد که مخازن گاز اتحادیه تا سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) تنها ۶۵.۶ درصد پر بوده‌اند که پایین‌ترین میزان ثبت‌شده برای این مقطع از سال از زمان آغاز گردآوری آمارها در ۱۵ سال پیش محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، افزایش شدید قیمت گاز در ماه‌های گرم سال، شرکت‌های انرژی را از خرید و تزریق گاز به مخازن منصرف کرده است. معامله‌گران پیش‌بینی می‌کردند که با کاهش تنش‌ها در غرب آسیا و ازسرگیری عادی صادرات گاز از منطقه، قیمت‌ها پایین بیاید اما طولانی شدن جنگ و تداوم اختلال در عرضه، این محاسبات را برهم زده است.

اکنون اروپا نه‌تنها با ذخایری به‌مراتب پایین‌تر از سطح معمول وارد ماه‌های سرد سال می‌شود، بلکه فرصت محدودی برای جبران کسری موجود دارد. مدیران صنعت انرژی در اروپا هشدار داده‌اند که ظرفیت فنی تزریق گاز به مخازن محدود است و حتی در صورت دسترسی به محموله‌های بیشتر، امکان پر کردن سریع تأسیسات ذخیره‌سازی وجود ندارد.

هویبرت ویخ‌فنو، مدیرعامل شرکت اروپایی گاز و برق «ام‌ای‌تی»، در این‌باره گفت: مساله اصلی صرفاً میزان گاز موجود در بازار نیست، بلکه مقدار گازی است که می‌توان در فرصت باقی‌مانده به مخازن تزریق کرد. وی افزود که تأسیسات ذخیره‌سازی تنها قادرند حجم مشخصی از گاز را در هر بازه زمانی دریافت کنند.

ذخایر زیرزمینی به‌طور معمول حدود یک‌سوم مصرف گاز اروپا در فصل زمستان را تأمین می‌کنند و بقیه نیاز این قاره از طریق خطوط لوله و واردات گاز طبیعی مایع تأمین می‌شود. پایین بودن سطح مخازن به این معناست که اروپا در ماه‌های سرد، وابستگی بیشتری به محموله‌های وارداتی خواهد داشت و در برابر نوسان قیمت و هرگونه اختلال تازه در عرضه آسیب‌پذیرتر خواهد بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت مخازن در سراسر اروپا یکسان نیست. آلمان و هلند که از مراکز مهم ذخیره‌سازی و توزیع گاز در این قاره به‌شمار می‌روند، اعلام کرده‌اند که احتمالاً به اهداف ملی تعیین‌شده برای زمستان دست نخواهند یافت. هدف ذخیره‌سازی آلمان ۷۰ درصد و هدف هلند ۸۰ درصد تعیین شده است.

نگرانی‌ها در آلمان به اندازه‌ای افزایش یافته است که انجمن صنعت ذخیره‌سازی گاز این کشور از دولت خواسته برخی هزینه‌های تحمیلی بر تأسیسات ذخیره‌سازی را حذف و وام‌های یارانه‌ای برای تسریع روند پر کردن مخازن ارائه کند. این انجمن هشدار داده است که شرایط کنونی بازار، خرید و ذخیره‌سازی گاز را برای شرکت‌های فعال در این حوزه از نظر اقتصادی دشوار کرده است.

هلند نیز برای مقابله با این وضعیت دست به اقدامی کم‌سابقه زده و یک میلیارد یورو اختصاص داده است تا شرکت دولتی «انرژی بی‌هیر ندرلند» بتواند در سال جاری و سال ۲۰۲۷ گاز بیشتری خریداری و ذخیره کند. شرکت اداره‌کننده شبکه انرژی هلند پیش‌تر هشدار داده بود که این کشور برای رویارویی با یک زمستان بسیار سرد آمادگی کافی ندارد.

کارشناسان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نمایندگان کمیسیون اروپا روز پنجشنبه برای بررسی سطح ذخایر و آمادگی قاره برای فصل سرما تشکیل جلسه دادند، اما با وجود اذعان به استثنایی بودن شرایط بازار، تصمیمی برای مداخله فوری نگرفتند.

لوسی بوست، رئیس اتحادیه زیرساخت گاز اروپا، گفت: اگر بازار با چند شوک هم‌زمان مواجه شود، شرایط مشکل‌ساز خواهد شد. آن سوفی کوربو، کارشناس مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا، نیز هشدار داد که مقام‌های اروپایی نباید به ارزیابی‌های خوش‌بینانه تکیه کنند، زیرا تجربه نشان داده است که بحران‌ها گاه به‌طور هم‌زمان بروز می‌کنند.

اگرچه تحلیلگران در مقطع کنونی کمبود گسترده گاز را سناریوی اصلی نمی‌دانند و قیمت‌ها همچنان با اوج تاریخی ثبت‌شده در سال ۲۰۲۲ فاصله دارد، سطح پایین ذخایر احتمال نوسان شدید قیمت‌ها را در زمستان افزایش داده است. این در حالی است که تلاش کشورهای اروپایی برای خرید محموله‌های بیشتر نیز می‌تواند رقابت در بازار جهانی گاز طبیعی مایع را تشدید و قیمت‌ها را برای سایر واردکنندگان بالا ببرد.

انگلیس در این میان به دلیل برخورداری از ظرفیت بسیار محدود ذخیره‌سازی، یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای اروپایی به‌شمار می‌رود. این کشور در ماه‌های سرد بخش قابل توجهی از گاز مورد نیاز خود را از طریق خطوط لوله متصل به بازار اروپا و محموله‌های گاز طبیعی مایع وارد می‌کند. ازاین‌رو هرگونه افزایش قیمت یا اختلال در عرضه می‌تواند مستقیماً قبوض انرژی خانوارها و هزینه فعالیت صنایع انگلیس را افزایش دهد.

اکنون با نزدیک شدن فصل سرما، پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیش از پیش در بازار انرژی اروپا نمایان شده است. کاهش ذخایر گاز و جهش قیمت‌ها نشان می‌دهد که هزینه این ماجراجویی تنها به منطقه محدود نمانده و مستقیماً به خانوارها و صنایع اروپایی منتقل شده است.

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