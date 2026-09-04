پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ اعضای هیئت انتخاب خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ اعضای هیئت انتخاب بخش رقابتی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ معرفی شدند.

بر اساس اعلام دبیرخانه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰، مرتضی علی عباس میرزایی، سجاد انتظاری، مینا قاسمی‌زواره، فرزانه فخریان، حامد یامین‌پور، نازنین چیت‌ساز و سجاد بهمن‌آبادی، آثار این دوره از جشنواره را بررسی و آثار راه‌یافته به بخش رقابتی را انتخاب کردند.

سوابق هیئت انتخاب این دوره به شرح زیر است:

_ مرتضی علی عباس میرزایی

فارغ التحصیل رشته کارگردانی سینما، کارگردان سینما

_ سجاد بهمن آبادی؛

مدیر فرهنگی، برنامه‌ساز و تهیه‌کننده و مدیر خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ

_ فرزانه فخریان؛

پژوهشگر فرهنگ و رسانه، دکترای زبان‌شناسی

_ سجاد انتظاری

فارغ التحصیل رشته سینما، کارگردان و تهیه‌کننده سینما و مدیر باشگاه فیلم رویش

_ حامد یامین پور؛

دانش‌آموخته علوم ارتباطات اجتماعی، تهیه کننده و مدیر باشگاه فیلم سوره

_ نازنین چیت ساز؛

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، نویسنده و کارگردان

_ مینا قاسمی زواره

فیلمساز و مستندساز

پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ به دبیری محدثه پیرهادی، ۲۴ الی ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

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