بازداشت یک آمریکایی به اتهام تهدید ترامپ

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دفتر دادستانی ایالت کالیفرنیای آمریکا از بازداشت بنیامین آزاریا ساوث‌وورث، ساکن لس‌آنجلس، به اتهام تهدید دونالد ترامپ، خبر داد.

در بیانیه این دفتر آمده است: امروز یکی از ساکنان لس‌آنجلس که پیش‌تر مجری پادکست در محله وست‌لیک بوده، بر اساس سه فقره کیفرخواست صادرشده از سوی هیئت منصفه فدرال بزرگ بازداشت شد. او متهم است که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ را به قتل تهدید کرده و وکیل شخصی رئیس‌جمهور ترامپ و خانواده او را در فضای مجازی تحت تعقیب قرار داده و مورد آزار و اذیت قرار داده است.

این دفتر اعلام کرد که متهم از حساب‌های خود در یوتیوب، اینستاگرام و تیک‌تاک، همچنین وب‌سایت شخصی‌اش، برای ابراز نفرت علیه رئیس‌جمهور ترامپ و حامیان او استفاده کرده است.

در صورت محکومیت، ساوث‌وورث با مجازاتی تا ۱۲ سال حبس مواجه خواهد شد.

......

پایان پیام/ ۲۱۸