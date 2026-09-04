مصلحت اعراب و مسلمانان با ایران است، نه آمریکا

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان، در خطبه نماز جمعه در مسجد امام حسین(ع) در برج البراجنه، با انتقاد شدید از عملکرد مقام اجرایی لبنان، شرایط سیاسی کشور را بسیار پیچیده توصیف کرد و گفت این مقام با بیش از نیمی از مردم لبنان، به‌ویژه در جنوب، ضاحیه و بقاع، مانند مناطق متخاصم رفتار می‌کند.

وی با بیان اینکه مقام اجرایی لبنان گرفتار تعهدات و وابستگی به واشنگتن و هم‌پیمانان آن شده است، تأکید کرد سیاست‌های فعلی به منافع ملی و بنیان‌های کشور آسیب می‌زند.

قبلان گفت: نقش دولت حفظ کارتل‌های بانکی، پیمانکاران وابسته به قدرت، معاملات امنیتی و رسانه‌های صهیونیست‌زده و تبدیل دولت به نماینده منافع آمریکا نیست؛ بلکه دولت باید از حاکمیت، امنیت مردم، منابع و منافع کشور دفاع کند.

مفتی جعفری لبنان همچنین تأکید کرد که دولت با عدالت ملی، همبستگی، حاکمیت و توسعه ساخته می‌شود، نه با دشمنی با جنوب، ضاحیه و بقاع و واگذاری امنیت به صهیونیست‌ها.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مقامی که تصمیم سیاسی، امنیتی و حاکمیتی خود را به واشنگتن و دیگران واگذار کند، مشروعیت ندارد و به دشمن کشور و مردم خود تبدیل می‌شود.

قبلان با انتقاد از جلوگیری از دفاع ارتش لبنان از جنوب گفت دولتی که از جبهه‌های جنوب شانه خالی کند، در حقیقت نمی‌تواند ادعای ایفای نقش دولت را داشته باشد و افزود مقام کنونی لبنان شکست‌خورده، سهل‌انگار و بیگانه با کشور و مردم خود است.

وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و با بیان اینکه خاورمیانه در برابر تغییرات بنیادین قرار دارد تأکید کرد: مصلحت اعراب و مسلمانان در همراهی با ایران است، نه آمریکا.

مفتی قبلان در پایان تصریح کرد: لبنان نمی‌تواند خارج از منافع منطقه‌ای مبتنی بر حاکمیت قرار گیرد؛ منافعی که به‌شدت با منافع واشنگتن و تل‌آویو در منطقه در تعارض است.

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