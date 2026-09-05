برگزاری آیین استقبال از کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه(س) در قم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـآیین استقبال ورود کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به شهر مقدس قم، روز شنبه ۱۴ شهریورماه از ساعت ۸ صبح برگزار می‌گردد.

این کاروان نمادین، مسیر خود را از خیابان امامزاده ابراهیم آغاز کرده و از چهارراه معصومیه، میدان شهید سعیدی، میدان شهید مطهری، چهارراه بازار و میدان آستانه عبور کرده و در نهایت به حرم مطهر (صحن امام رضا علیه‌السلام) وارد می‌شود.

از عموم زائران و مجاوران و مردم ولایتمدار قم دعوت می‌شود تا با حضور پرشور خود در طول مسیر، آیین استقبال از این کاروان نمادین را باشکوه‌تر برگزار کنند.