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از سوی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس؛

برگزاری آیین استقبال از کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه(س) در قم

۱۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۶:۴۱
کد مطلب: 1861303
برگزاری آیین استقبال از کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه(س) در قم

آیین استقبال از ورود کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به شهر مقدس قم، شنبه ۱۴ شهریورماه از ساعت ۸ صبح از چهارراه معصومیه به سمت حرم مطهر بانوی کرامت برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـآیین استقبال ورود کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به شهر مقدس قم، روز شنبه ۱۴ شهریورماه از ساعت ۸ صبح برگزار می‌گردد.

این کاروان نمادین، مسیر خود را از خیابان امامزاده ابراهیم آغاز کرده و از چهارراه معصومیه، میدان شهید سعیدی، میدان شهید مطهری، چهارراه بازار و میدان آستانه عبور کرده و در نهایت به حرم مطهر (صحن امام رضا علیه‌السلام) وارد می‌شود.

از عموم زائران و مجاوران و مردم ولایتمدار قم دعوت می‌شود تا با حضور پرشور خود در طول مسیر، آیین استقبال از این کاروان نمادین را باشکوه‌تر برگزار کنند.

برگزاری آیین استقبال از کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه(س) در قم

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