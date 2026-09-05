برگزاری جشن سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم جشن سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به شهر مقدس قم، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌گردد.

این مراسم در دو روز جمعه و شنبه، ۱۳ و ۱۴ شهریورماه برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوعی برای زائران و مجاوران حرم کریمه اهل بیت(س) تدارک دیده شده است.

سخنرانان این مراسم، حجج‌الاسلام فرحزاد و ماندگاری خواهند بود و مداحان اهل بیت علیهم‌السلام، آقایان بنی‌فاطمی، حیدرزاده، میرداماد و علوی‌نژاد به مدیحه‌سرایی خواهند پرداخت.

اجرای گروه‌های سرود، شامل گروه هم‌خوانی معراج و گروه رایت الهدی، از دیگر برنامه‌های این جشن معنوی خواهد بود.

از عموم زائران و مجاوران دعوت می‌شود در این جشن پربرکت شرکت کنند.