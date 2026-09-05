منزل، مدرسه و مسجد سه رکن اساسی تربیت نسل جدید است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سیدمحمد سعیدی پیش از ظهر امروز در دیدار وزیر آموزش و پرورش کهدر سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد، با اشاره به جایگاه ویژه شهر قم در عرصه تعلیم و تربیت، بر ضرورت هماهنگی میان خانواده، مدرسه، مسجد، حرم مطهر و دیگر مراکز فرهنگی و تربیتی برای تربیت نسل آینده تأکید کرد.

تولیت حرم مطهر بانوی کرامت با تبریک پیشاپیش سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به قم، این رویداد را منشأ شکل‌گیری جریان مهمی از علم، فرهنگ و معنویت در قم دانست و اظهار کرد: حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها، حوزه علمیه، مسجد مقدس جمکران و دیگر مراکز دینی، ظرفیت‌های ارزشمندی برای تقویت هویت دینی و فرهنگی جامعه هستند.

جهت‌گیری تربیتی در منزل، مدرسه و مسجد باید هماهنگ باشد

وی با اشاره به اهمیت نقش مراکز تربیتی در شرایط کنونی، مدرسه، مسجد و منزل را سه کانون مهم در تربیت کودکان و نوجوانان برشمرد و افزود: هر یک از این مراکز بخشی از فرایند تربیت را بر عهده دارند و زمانی می‌توان به نتیجه مطلوب رسید که پیام و جهت‌گیری تربیتی در خانه، مدرسه، مسجد و حرم مطهر با یکدیگر هماهنگ باشد.

آیت‌الله سعیدی با بیان اینکه خیابان‌ها نیز در برخی مناسبت‌های اجتماعی به بستری برای آموزش و تربیت تبدیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: حضور نوجوانان و جوانان در صحنه‌های اجتماعی و فرهنگی و سخنان آنان نشان می‌دهد که ظرفیت‌های تربیتی جامعه تنها به محیط مدرسه محدود نمی‌شود و باید از این فرصت‌ها به شکل صحیح استفاده کرد.

وی بر اهمیت نظارت بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های تربیتی تأکید کرد و گفت: در کنار تدوین برنامه‌ها و ارائه دیدگاه‌های نظری، باید بررسی شود که این اهداف در میدان عمل تا چه اندازه محقق شده و چه نقاط ضعفی نیازمند اصلاح است.

تولیت حرم مطهر بانوی کرامت همچنین با اشاره به تأثیر محتوای رسانه‌ای بر خانواده و نوجوانان، بر ضرورت توجه جدی به مدیریت فرهنگی و رسانه‌ای تأکید کرد و اظهار داشت: برخی محتواهای رسانه‌ای می‌تواند نگرش نوجوانان نسبت به خانواده و روابط خانوادگی را تحت تأثیر قرار دهد و از این رو، برنامه‌ریزی فرهنگی برای تقویت بنیان خانواده و تربیت صحیح نسل جوان ضروری است.

در حوزه تعلیم و تربیت باید بیش از گذشته از ظرفیت مردم و مجموعه‌های مردمی استفاده شود

آیت‌الله سعیدی نقش مردم در تحقق اهداف فرهنگی و تربیتی را مهم دانست و تصریح کرد: تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که همراهی مردم با برنامه‌های دینی و اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت آنها دارد و در حوزه تعلیم و تربیت نیز باید از ظرفیت مردم و مجموعه‌های مردمی بیش از گذشته استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه توکل و امید در میان مسئولان و مردم، یادآور شد: ظرفیت‌های موجود در جامعه بسیار گسترده است و نباید گستردگی مسائل موجب نگرانی و انفعال شود، بلکه باید با استفاده از ظرفیت‌های خانواده، مدرسه، مسجد، حرم‌های مطهر و مجموعه‌های مردمی، برای تحقق اهداف تربیتی و فرهنگی تلاش کرد.