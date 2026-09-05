آموزش و پرورش در دولت چهاردهم در صدر امور قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا کاظمی در دیدرا با آیت الله سید محمد سعیدی که پیش از ظهر امروز در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد با اشاره به اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اظهار داشت: با این وجود هیچگاه آموزش و پرورش در اولویت دولت ها قرار نگرفته است.

وی نابسامانی های فرهنگی و آسیب‌های جدی اجتماعی در فضای امروز کشور را ناشی از دو غفلت دانست و گفت: اول غفلت از نظام تعلیم و تربیت و دوم غفلت از نظام تربیتی خانواده است؛ از این رو رهبر فرزانه انقلاب در پیامی که به مناسبت میلاد نبی مکرم اسلام دادند در مهمترین بخش پیام خود مسئله فرهنگ را مسئله ای فراراهبردی دانستند به این معنی که تمام راهبردهای دیگر باید ناظر به فرهنگ و تعلیم و تربیت باشد.

آموزش و پرورش در عمل در صدر امور قرار گرفته است

وی افزود: خوشبختانه در دولت چهاردهم، آموزش و پرورش در عمل در صدر امور قرار گرفته و شخص رئیس جمهور و هیئت دولت موضوع آموزش و پرورش را در سخت ترین سالهای دولت اولویت اول دولت قرار دادند و اتفاقات بزرگی رقم خورده است.

وی با بیان اینکه ما در توسعه نهضت عدالت آموزشی یک رکرود تاریخی را داشتیم که در شرایط بحرانی جنگ رقم خورد، ابراز داشت: در سال اول با کمک مردم و خیرین حدود ۲۴۰۰ واحد آموزشی ساخته شد و در سال دوم تا اول مهر ۲۳۰۰ واحد آموزشی و بالغ بر ۱۳ هزار کلاس درس افتتاح می شود؛ همچنین در این مدت بیش از ۱۵۰ هزار کلاس درس بهسازی و نوسازی، ۵۰ هزار کلاس درس استاندارد سازی، ۶ هزار فضای آموزشی ایجاد و نزدیک به ۲۰ هزار کلاس درس مجهز به فناوری های جدید شده است.

وی ادامه داد: در دولت چهاردهم کیفیت کار مورد توجه قرار گرفته و درکنار آن تربیت نیروی انسانی، تقتویت معلمان و تقویت دانشگاه فرهنگیان مورد توجه است و نقشه کار دققیقی برای نظام تعلیم و تربیت کشور طراحی شده است.

وی با تأکید بر اینکه ما هیچ برنامه ای جز تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نداریم، افزود: روح این سند سه کلیدواژه عدالت، کیفیت و هویت است که اگر بتوانیم عدالت آموزشی را ایجاد کنیم زیربنای توسعه آموزشی فراهم خواهد شد و هرچقدر کیفیت آموزشی ارتقا پیدا کند وضعیت جامعه بهتر می شود و هرچه هویت دینی و ملی در جامعه پررنگ تر شود، مصونیت جامعه ما بیشتر می شود.

جریان آموزش کشور از ابتدای جنگ تحمیلی لحظه‌ای تعطیل نشده است

وی با بیان اینکه در شرایط اخیر کشور ما سه سیاست را برای خود ترسیم کرده ایم، گفت: اول اینکه کاری کنیم که جریان خدمت رسانی و استمرار نظام تعلیم و تربیت به خوبی جریان پیدا کند و لحظه ای وقفه ایجاد نشود لذا از اول جنگ تحمیلی جریان آموزش و پرورش لحظه ای تعطیل نشد.

وی افزود: ما مدرسه مجازی را در شبکه شاد ایجاد کردیم، مدرسه تلویزیونی ایران را راه انداخیتم تا تمام دانش آموزان در دورترین نقاط کشور به بهترین معلمان دسترسی داشته باشند و همچنین بهترین تدریس ها را در قالب بسته های آفلاین دراختیار مدارس و معلمان قرار دادیم تا جریان آموزش در کشور تعطیل نشود.

وی با بیان اینکه استراتژی دوم ما در شرایط جنگ پشتیبانی از میدان بود، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش با تمام امکانات خود در خدمت جنگ قرار گرفت و تنها یک بخش کوچک خدمات آموزش و پرورش به جنگ، اسکان آسیب دیدگان جنگ بود که تقریبا ۱۰ هزار مدرسه به این امر اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه حوزه سوم فعالیت های ما پشتیبانی از خیابان بود، افزود: ما شکل گیری مدرسه تربیتی بزرگی از عمق روستاها تا تمام سطح شهرها را شاهد بودیم و نزدیک ۷۷۰۰ مدرسه به عنوان پایگاه‌های فرهنگی تربیتی در نظر گرفته شد و به همین تعداد موکب برپا شد و خیابان ها میدان اصلی حضور دانش آموزان و معلمان قرار گرفت.

مسئولیت اول آموزش و پرورش پس از جنگ، روایت اول و درست جنگ برای دانش آموزان است

وی با اشاره به مسائل ناظر به آینده پسا جنگ، گفت: ما مسئولیت اول خود پس از جنگ را روایت اول و درست جنگ برای دانش آموزان و نسل بعد قرار دادیم، در این حوزه برنامه ریزی خوبی انجام دادیم تا بتوانیم روایت درست را به دانش آموزان منتقل کنیم.