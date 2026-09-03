به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور، در نشست شورای سیاست‌گذاری ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش‌وپرورش، با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های میان دو نهاد، آموزش‌وپرورش را مهم‌ترین نهاد در ساخت آینده کشور دانست و گفت: همه دستگاه‌های نظام باید خود را مدیون آموزش‌وپرورش بدانند و برای این نهاد «پیوست آموزش‌وپرورش» داشته باشند.

وی با قدردانی از حضور وزیر آموزش‌وپرورش و مسئولان این وزارتخانه و همچنین تلاش‌های انجام‌شده برای ارتقای جایگاه آموزش‌وپرورش، اظهار کرد: جامعه مدیران، معلمان، مربیان و دانش‌آموزان در واقع جامعه ایران را تشکیل می‌دهند و نقش این مجموعه در ساخت آینده کشور بسیار مهم و تعیین‌کننده است.

سند تحول آموزش‌وپرورش نیازمند بازسازی و به‌روزرسانی است

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در ادامه با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، بر ضرورت بازسازی، ترمیم و بالندگی این سند تأکید کرد و گفت: سند تحول بنیادین، سندی مهم و راهبردی است و باید متناسب با شرایط جدید جامعه، انسان جدید و تحولات علمی و فناوری، مورد بازنگری قرار گیرد.

آیت‌الله اعرافی با اشاره به نقش حوزه و دانشگاه در تدوین و تقویت مبانی نظری سند تحول افزود: بخشی از ضعف‌های موجود در مباحث بنیادی، نظریه‌پردازی و مدل‌سازی تعلیم و تربیت، متوجه حوزه و دانشگاه است و ما باید سهم خود را در این زمینه بپذیریم.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور تصریح کرد: حوزه و دانشگاه در برخی مباحث بنیادی که می‌توانست پشتوانه نظری سند تحول باشد، آن‌گونه که باید کار نکرده‌اند و لازم است این خلأها جبران شود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به تحولات شتابان علمی و فناوری، به‌ویژه هوش مصنوعی و علوم شناختی، گفت: امروز انسان، جامعه و جهان با گذشته تفاوت‌های جدی پیدا کرده‌اند و فناوری‌های نوین و علوم شناختی، روحیات و مناسبات انسان‌ها را دستخوش تحولات گسترده کرده است.

عضو فقهای شورای نگهبان افزود: اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی از ظرفیت عقلانی، منطقی، حکمی، فقهی و اخلاقی گسترده‌ای برخوردار است و می‌تواند برای تحولات جدید پاسخ‌های مناسب ارائه دهد؛ اما این مسئله نیازمند کار مشترک حوزه، دانشگاه و آموزش‌وپرورش است.

همه دستگاه‌های کشور باید خود را خادم آموزش‌وپرورش بدانند

آیت‌الله اعرافی با تأکید بر اینکه حوزه و آموزش‌وپرورش در یک جبهه قرار دارند، اظهار کرد: همه دستگاه‌هایی که در دولت، استان‌ها و مجموعه نظام فعالیت می‌کنند، باید خود را مدیون آموزش‌وپرورش بدانند.

وی افزود: همه دستگاه‌ها باید مشخص کنند در یک سال و در برنامه‌های چندساله خود چه خدمتی می‌توانند به آموزش‌وپرورش ارائه دهند؛ چه در حوزه سخت‌افزاری و چه در حوزه نرم‌افزاری.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور ادامه داد: حوزه، دانشگاه، دستگاه‌های علمی، فرهنگی و اجرایی کشور باید خود را خدمتگزار آموزش‌وپرورش بدانند؛ چراکه آینده کشور در دست معلمان، مدیران و دانش‌آموزان ساخته می‌شود.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور خاطرنشان کرد: خدمت به آموزش‌وپرورش خدمت به یک دستگاه اداری نیست، بلکه خدمت به نسل آینده کشور است و همه دستگاه‌ها باید به این خدمت افتخار کنند.

جنگ اخیر ظرفیت مهمی برای تربیت و هویت‌سازی ایجاد کرده است

آیت‌الله اعرافی با اشاره به حوادث و جنگ اخیر، این رخدادها را دارای ظرفیت‌های مهم تربیتی و هویتی دانست و گفت: حوادث اخیر یک تاریخ درخشان و اثرگذار خلق کرده و از دل این اتفاقات می‌توان یک مکتب تربیتی استخراج کرد.

وی افزود: از این حوادث می‌توان درس‌هایی در حوزه اخلاق، تربیت، سیاست، حکمت، تفکر، شجاعت و هویت به دست آورد و آنها را به نسل جدید منتقل کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به نقش‌آفرینی دانش‌آموزان، معلمان، مربیان و مدیران در حوادث اخیر اظهار کرد: دانش‌آموزان و مجموعه آموزش‌وپرورش در این عرصه فعال بودند و باید از این ظرفیت برای تولید محتوای تربیتی و هویتی استفاده شود.

عضو فقهای شورای نگهبان تأکید کرد: وظیفه ما این است که از این حادثه عظیم الگو بسازیم و آموزه‌های آن را به کلاس درس، معلم، مربی و مدیر منتقل کنیم.

آیت‌الله اعرافی افزود: بازآفرینی این افتخارات در کنار تاریخ انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر ایران می‌تواند به شکل‌گیری یک مکتب سازنده و الهام‌بخش کمک کند و در تقویت هویت ملی، ایمانی و اسلامی نسل جوان مؤثر باشد.

ظرفیت بین‌المللی تحولات اخیر باید مورد توجه قرار گیرد

وی با اشاره به بازتاب تحولات اخیر ایران در دیدارها و ارتباطات بین‌المللی خود گفت: امروز بسیاری از شخصیت‌ها و نخبگان کشورهای مختلف نسبت به تحولات ایران و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی ملت ایران توجه پیدا کرده‌اند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور تأکید کرد: این ظرفیت باید به‌درستی شناسایی و در عرصه بین‌المللی تبیین شود و آموزش‌وپرورش نیز می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.

حمایت از استعدادهای برتر یک وظیفه ملی است

آیت‌الله اعرافی در ادامه بر ضرورت توجه جدی به نخبگان و استعدادهای برتر تأکید کرد و گفت: در این زمینه اقدامات خوبی در آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها انجام شده، اما همچنان با مشکلات جدی مواجه هستیم.

وی افزود: استعدادهای برتر تنها در عرصه علمی خلاصه نمی‌شوند و در حوزه‌های مختلف می‌توانند آینده کشور را رقم بزنند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه از دست دادن حتی یک استعداد می‌تواند خسارتی بزرگ برای کشور باشد، تصریح کرد: اگر فردی دارای استعداد را شناسایی نکنیم، رشد ندهیم یا زمینه شکوفایی او را فراهم نکنیم، در واقع بخشی از سرمایه ملی را از دست داده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: آموزش‌وپرورش، دانشگاه و حوزه همگی در قبال شناسایی، هدایت و رشد استعدادهای برتر مسئولیت دارند و در این زمینه هنوز کارهای فراوانی باقی مانده است.

حکمرانی آموزش‌وپرورش باید تقویت شود

مدیر حوزه‌های علمیه کشور یکی دیگر از موضوعات مهم را مسئله حکمرانی آموزش‌وپرورش عنوان کرد و گفت: فناوری‌های پیشرفته، تحولات اجتماعی، حوادث داخلی و خارجی و تغییرات گسترده در سبک زندگی، حکمرانی آموزش‌وپرورش را با پیچیدگی‌های جدیدی مواجه کرده است.

آیت‌الله اعرافی تأکید کرد: حتی اگر نسبت به برخی عملکردها نقد داشته باشیم، باید بدانیم که حکمرانی آموزش‌وپرورش در نظام اسلامی، بخشی از حکمرانی نظام است و باید از آن صیانت شود.

وی افزود: گسترش آموزش‌های غیرحضوری و فاصله گرفتن معلم و دانش‌آموز نیز از جمله مسائلی است که می‌تواند بر حکمرانی آموزشی اثرگذار باشد و باید ابعاد آن به‌صورت علمی بررسی شود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور خواستار انجام مطالعات تخصصی در این زمینه شد و گفت: دستگاه‌های تحقیقاتی باید به‌صورت مستقل ابعاد تقویت حکمرانی آموزش‌وپرورش را بررسی و برای ارتقای آن راهکار ارائه کنند.

«اصالت مدرسه» باید مورد توجه جدی قرار گیرد

آیت‌الله اعرافی با تأکید بر اهمیت مدرسه به‌عنوان میدان اصلی تحقق سیاست‌های تعلیم و تربیت اظهار کرد: بسیاری از تصمیمات در سطوح ستادی اتخاذ می‌شود، اما نتیجه نهایی در مدرسه مشخص می‌شود.

عضو فقهای شورای نگهبان افزود: مدارس با مسائل و مشکلات متعددی مواجه هستند و بخشی از این مشکلات نیز به پشتیبانی مالی و امکانات مربوط می‌شود؛ بنابراین اگر در کف میدان حمایت لازم وجود نداشته باشد، برنامه‌های ستادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور تأکید کرد: «اصالت مدرسه» باید به یک اصل مهم در برنامه‌ریزی‌های آموزش‌وپرورش تبدیل شود و حمایت از مدارس، مدیران و معلمان باید در اولویت قرار گیرد.

مدیر مدرسه محور اجرای برنامه‌های تربیتی است

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور همچنین نقش مدیران مدارس را در موفقیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی بسیار مهم دانست و گفت: هرچقدر معلم خوب داشته باشیم، اگر مدیر مدرسه از توانمندی لازم برخوردار نباشد، نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید.

آیت‌الله اعرافی افزود: مدیر توانمند می‌تواند ظرفیت معلمان و مجموعه مدرسه را فعال کند؛ بنابراین تربیت، بازآفرینی، توانمندسازی و ارتقای مدیران باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مدیر مدرسه راهبر اصلی مدرسه است و فعالیت همه مجموعه‌های فرهنگی و تربیتی در مدرسه باید با هماهنگی و همراهی مدیر انجام شود و از ایجاد مسیرهای موازی پرهیز شود.

هنر، ادبیات و تاریخ در هویت‌سازی نسل جدید نقش دارند

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در ادامه بر اهمیت هنر، ادبیات و تاریخ در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: این حوزه‌ها اگر به‌درستی مدیریت شوند، می‌توانند نقش مهمی در هویت‌سازی، شخصیت‌سازی و تقویت عزت نفس دانش‌آموزان داشته باشند.

وی افزود: بخشی از مفاهیم دینی، ملی و فرهنگی را می‌توان از طریق هنر، ادبیات و تاریخ به نسل جدید منتقل کرد و لازم است در این زمینه برنامه‌ریزی جدی‌تری صورت گیرد.

تقویت پشتوانه علمی همکاری حوزه و آموزش‌وپرورش

آیت‌الله اعرافی بر ضرورت تقویت فعالیت‌های علمی و پژوهشی در همکاری حوزه و آموزش‌وپرورش تأکید کرد و گفت: در برنامه پنج‌ساله دوم همکاری‌ها باید موضوع تولید فکر و پشتیبانی‌های نظری و معرفتی از نظام تعلیم و تربیت مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: حوزه‌های علمیه ظرفیت علمی و پژوهشی گسترده‌ای دارند و باید از این ظرفیت برای تقویت مبانی فکری و نظری تعلیم و تربیت کشور استفاده شود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور پیشنهاد کرد: معاونت‌های آموزش، پژوهش و تبلیغ حوزه‌های علمیه، مجتمع تبلیغ، ستاد همکاری‌ها، حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه‌الزهرا(س) در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کنند و زمینه برای گسترش مطالعات علمی و پژوهشی مشترک میان حوزه، دانشگاه و آموزش‌وپرورش فراهم شود.

فعالیت‌های دینی در مدارس باید سنجیده و هماهنگ باشد

وی با تأکید بر ضرورت دقت در اجرای برنامه‌های دینی و تبلیغی در مدارس گفت: فعالیت دینی ضعیف، ناسنجیده و بدون ارزیابی می‌تواند آثار نامطلوبی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین برنامه‌های دینی باید با آموزش، هماهنگی، نظارت و ارزیابی همراه باشد.

آیت‌الله اعرافی ادامه داد: حوزه‌های علمیه در کنار آموزش‌وپرورش آمادگی خدمت دارند، اما این همکاری باید در چارچوب سیاست‌های آموزش‌وپرورش، با رعایت ضوابط و شئونات و با هماهنگی کامل انجام شود.

وی با اشاره به طرح «امتداد» نیز از اقدامات انجام‌شده در این زمینه قدردانی کرد و بر ضرورت ارتقا و تقویت این طرح تأکید کرد.

حوزه خود را در قبال تعلیم و تربیت پاسخگو می‌داند

مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: حوزه‌های علمیه در عرصه تعلیم و تربیت هم مطالبه‌گر و هم پاسخگو هستند و اگر در جامعه مشکلی وجود داشته باشد، حوزه نیز خود را یکی از اضلاع آن می‌داند و باید نسبت به وظایف خود پاسخگو باشد.

وی افزود: در عین حال، هرجا حوزه نسبت به مسائل دینی و فرهنگی وظیفه‌ای دارد، باید آن را به‌درستی انجام دهد و در مسیر حل مسائل جامعه نقش‌آفرینی کند.

آیت‌الله اعرافی با قدردانی از اقدامات آموزش‌وپرورش در حوادث اخیر و برنامه‌های این وزارتخانه برای سال تحصیلی جدید، بر تقویت همکاری‌های دو نهاد در زمینه حکمرانی آموزشی، مسائل ارزشی و فرهنگی، حجاب، آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی و ارتقای نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در پایان خاطرنشان کرد: حوزه و آموزش‌وپرورش باید هدف مشترک خود را خدمت به اسلام، کشور، انقلاب اسلامی و نسل آینده قرار دهند و به جای تمرکز بر منافع و ملاحظات مجموعه‌ای، آرمان بزرگ ساخت آینده کشور و ارتقای نظام تعلیم و تربیت را دنبال کنند.

..........................

پایان پیام