به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار در دیدار با وزیر آموزش و پرورش، با تأکید بر جایگاه بنیادین آموزش و پرورش در نظام تربیتی کشور، این نهاد را «مادر وزارتخانه‌ها» دانست و گفت: تربیت نیروی انسانی برای همه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و عرصه‌های مختلف اجتماعی از آموزش و پرورش آغاز می‌شود و مهم‌ترین رسالت این نهاد، تربیت انسان‌هایی مؤمن، خداشناس و متعهد است.

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: معلم در کلاس درس، تنها کتاب درسی را آموزش نمی‌دهد، بلکه رفتار، گفتار، شخصیت و باورهای او نیز در ذهن و شخصیت دانش‌آموز اثر می‌گذارد.

اهمیت انتخاب معلم و استاد

وی برای تبیین این موضوع به تجربه‌ای یکی از آشنایان اشاره کرد و گفت: زوج جوانی صاحب دو فرزند بودند. مادر خانواده در دوران تحصیل دانشگاه تحت تأثیر یکی از استادان قرار گرفت و به‌تدریج برخی باورهای او تغییر کرد.علی رغم تلاش همسر برای مدیریت این وضعیت در نهایت به جدایی انجامید.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه افزود: این مسئله نشان می‌دهد که تأثیر استاد بر دانشجو و دانش‌آموز می‌تواند بسیار عمیق باشد؛ زیرا انسان بخشی از مبانی فکری و نگرش خود را از استاد دریافت می‌کند.

وی تأکید کرد: تفسیر یا تاویل آیه «فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَی طَعَامِهِ» طبق آنچه که از امام باقر علیه السلام نقل شده، انسان باید ببیند علم و معرفت خود را از چه کسی دریافت می‌کند.

حکایت عالم نجفی درباره انتخاب استاد

آیت‌الله شب‌زنده‌دار با اشاره به مطلبی از کتاب «الکلام یجر الکلام» اثر آیت‌الله سیداحمد زنجانی اظهار کرد: در این کتاب، داستان عالمی از نجف نقل شده است که پس از فراگیری فقه و اصول و علوم نقلی و عزیمت به ایران، متوجه شد در علوم عقلی نیازمند تقویت است و برای تحکیم مباحث عقلی به تهران رفت. وی ادامه داد: در آن زمان، استادان متعددی در علوم عقلی در تهران فعالیت داشتند و این عالم به‌دنبال استادی بود که بتواند نیاز علمی او را برطرف کند.

وی افزود: در نهایت، به او توصیه شد که دو استاد یک کتابی را تدریس می کنند اگر نزد فلان استاد رفتید، وارد حلقه درس ایشان بشوید و اگر نزد دیگری رفتید، وارد حلقه درس ایشان نشوید و از بیرون کلاس، بیانات ایشان را استماع کنید.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه این حکایت را نشانه اهمیت انتخاب استاد دانست و گفت: در مسیر تعلیم و تربیت، باید هم از علم استاد بهره برد و هم نسبت به شخصیت، اخلاق و مبانی فکری او دقت داشت.

همکاری حوزه و آموزش و پرورش؛ ضرورتی برای تربیت نسل آینده

آیت‌الله شب‌زنده‌دار در پایان با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به علم و تربیت در نظام آموزش و پرورش گفت: مسئله تعلیم و تربیت تنها با انتقال دانش حل نمی‌شود و ویژگی‌های اخلاقی، اعتقادی و تربیتی معلم باید به همان اندازه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اگر در وجود انسان، ایمان به خدا، خشیت الهی و اعتقاد به مبدأ و معاد شکل گرفته باشد، حتی برخی کاستی‌های علمی نیز در مواردی قابل جبران خواهد بود؛ اما اگر این مبانی وجود نداشته باشد، دانش و تخصص بدون تربیت صحیح می‌تواند آسیب‌های جدی به دنبال داشته باشد.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه حوزه‌های علمیه آمادگی کمک به آموزش و پرورش را دارند، اظهار کرد: همکاری میان حوزه و آموزش و پرورش می‌تواند در تقویت بنیان‌های اعتقادی و اخلاقی نسل آینده مؤثر باشد.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق برگزاری جلسات آموزشی و تربیتی برای دانش‌آموزان، معلمان و فعالان فرهنگی در گذشته گفت: این‌گونه برنامه‌ها می‌تواند در تربیت انسان‌های مؤمن، متعهد و مسئولیت‌پذیر مؤثر باشد.

آیت‌الله شب‌زنده‌دار در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری میان حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش، زمینه برای ایفای بهتر این مسئولیت بزرگ و تربیت نسلی مؤمن، آگاه، اخلاق‌مدار و متعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی فراهم شود.

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