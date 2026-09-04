به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ژان‌نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه، با اشاره به ادامه تشدید تنش‌ها در منطقه غرب آسیا گفت فرانسه آماده است مأموریت بین‌المللی برای بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را اجرا کند.

بارو در گفت‌وگو با رادیو فرانسه اظهار کرد که فرانسه و انگلیس از چند ماه پیش آماده‌سازی این مأموریت بین‌المللی را آغاز کرده‌اند و چندین کشور نیز در آن مشارکت دارند.

وزیر خارجه فرانسه تاکید کرده که این مأموریت «مستقل از طرف‌های درگیر و در موضعی کاملاً دفاعی» خواهد بود و هدف آن این است که زمانی که شرایط اجازه دهد، تردد دریایی در سریع‌ترین زمان ممکن از سر گرفته شود. پاریس پیش‌تر نیز این ادعا را تکرار کرده و گفته بود این مأموریت پس از برقراری آرامش در منطقه انجام خواهد شد.

با این حال، «کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران گفته بود: «هر ناو اروپایی که بخواهد نزدیک تنگه هرمز بیاید هدف مشروع ماست. سیاست جمهوری اسلامی ایران این است که تنگه هرمز هیچ‌گاه به حالت قبل از جنگ برنگردد.»

بارو در ادامه این گفت‌وگو با ادعای اینکه فرانسه با جنگ آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران مخالف بوده است، افزود: «این جنگی است که ما از آن حمایت نکردیم و خودمان آن را انتخاب نکردیم، اما امروز هزینه آن را ما می‌پردازیم، هزینه در جایگاه سوخت، اقتصاد، درآمدهای مالیاتی و در نتیجه، فشارهایی که بر بودجه وارد می‌شود و همچنین در قدرت خرید مردم فرانسه.»

وزیر خارجه فرانسه در پاسخ به پرسشی درباره هدف اعزام ناو هواپیمابر «شارل دوگل» به منطقه غرب آسیا نیز گفت این ناو در نخستین روزهای جنگ برای حفاظت از اتباع فرانسوی و همچنین کشورهایی که دوست یا متحد فرانسه هستند و هدف حملات ایران قرار گرفته بودند، به منطقه اعزام شد.

او همچنین گفت: «رئیس‌جمهور فرانسه تصمیم گرفت شارل دوگل برای مدت بیشتری در منطقه باقی بماند تا زمینه برای مأموریت بین‌المللی مورد نظر فراهم شود؛ مأموریتی که قرار بود در صورت پایبندی ایران و آمریکا به توافق حاصل‌شده و بازگشایی تنگه هرمز، ابتدا در زمینه مین‌روبی و سپس در صورت امکان، برای کمک به تردد کشتی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.»

بارو با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز گفت که این تنگه یکی از گره‌های اصلی تجارت بین‌المللی است و مسدود شدن آن پیامدهای مهمی به دنبال دارد. اظهارات وزیر خارجه فرانسه در حالی عنوان شده که تنگه هرمز پیش از تجاوز نظامی علیه ایران باز بود و بسته‌شدن این آبراه به دلیل ناامنی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی از ۹ اسفند سال گذشته بر منطقه و تنگه هرمز تحمیل کردند.

بارو در عین حال تأکید کرد که اولویت فرانسه این است که دیگر در چنین موقعیتی قرار نگیرد و فرانسه نباید بار دیگر در دام گرفتار شدن در جنگی بیفتد که جنگ این کشور نیست و آن را انتخاب نکرده است. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت مسدود شدن مسیرهای حیاتی می‌تواند واردات کشورها را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل، فرانسه در طول تابستان همراه با شرکای خود در منطقه و اروپا، بررسی و طراحی مسیرهای تجاری جایگزین را آغاز کرده است.

بارو درحالی این اظهارات را مطرح کرده که اتحادیه اروپا اخیراً از کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران حمایت کرده است.

«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه ایران در این خصوص گفته است: «اروپا اگر فکر می‌کند که با هزینه کردن از ایران می‌تواند برای خودش نزد آمریکا احترام کسب و جایگاهی ایجاد کند، سخت در اشتباه است.»

او تصریح کرد: «تجربه نشان می‌دهد که مماشات و تبعیت در برابر آمریکا، به عنوان طرفی که دچار خودبرتربینی، زیاده‌خواهی و قلدری است، صرفاً اشتهای طرف آمریکایی را بیشتر می‌کند.»

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