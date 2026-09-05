به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ واحد امانت‌داری حرم مطهر از اجرای سنت دیرینه معطرسازی صحن‌ها و رواق‌های حرم مطهر با دودکردن اسفند، کندر و گیاهان معطر خبر داد.

این آیین که ریشه در فرهنگ، آداب و رسوم ایرانی-اسلامی دارد، در شب‌های چهارشنبه و جمعه، ایام ویژه تقویمی، مناسبت‌ها و مراسم خاص انجام می‌شود.

بخور دادن با اسفند، کندر و گیاهان معطر علاوه بر سفارشات ائمه معصومین علیهم‌السلام و روایات دینی، سبب تقویت حس معنوی زائران و همچنین ضدعفونی و پاکسازی فضای حرم مطهر می‌شود.

معطرسازی همچنین بخشی از تشریفات پذیرایی از مهمانان و زائران خاص ایرانی و خارجی محسوب می‌گردد.

خادمین این واحد در مکان‌های از پیش تعیین شده از جمله صحن امام رضا علیه‌السلام (اطراف درب ۱)، صحن امام هادی علیه‌السلام (روبه‌روی ایوان طلا) و صحن مسجد اعظم (اطراف درب ۲۰) به زائران خدمت می‌کنند.