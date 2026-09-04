به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان در یادداشتی در روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز به اهمیت دیپلماسی برای حل مشکلات جهانی اشاره کرده و نوشته است: «در سال‌های اخیر، دیپلماسی به عرصه‌ای بی‌رحم و دشوار تبدیل شده است. چند توافق موقت توانسته‌اند تا حد محدودی به کاهش تنش‌ها منجر شوند، اما هیچ‌یک از درگیری‌های خطرناک جهان که مستقیماً جان انسان‌ها را در فلسطین، ایران، یمن، سودان، لبنان، اسرائیل و اوکراین تهدید می‌کنند، به راه‌حل‌های پایدار نرسیده‌اند.»

البوسعیدی در این یادداشت، این وضعیت را ناشی از کمبود فعالیت‌های دیپلماتیک نمی‌داند و مینویسد: «در سال‌های اخیر ابتکارهای متعدد، میانجیگری‌ها، مذاکرات، نشست‌های سران و تفاهم‌نامه‌های فراوانی انجام شده و دیپلمات‌های باتجربه بسیاری زمان و توان فکری خود را صرف این مسائل کرده‌اند. مشکل، پیامد ظهور دو بُعد نگران‌کننده جدید در سیاست جهانی است؛ مسائلی که جامعه بین‌المللی باید هرچه سریع‌تر به‌صورت جمعی به آنها واکنش نشان دهد.»

او در این خصوص، با اشاره به اقدامات آمریکا و اسرائیل، این‌گونه توضیح می‌دهد: «نخستین مسئله، کاهش پایبندی به حقوق بین‌الملل است. سال‌های اخیر شاهد تثبیت اشغالگری‌ها، افزایش استفاده از ترور و ربایش به‌عنوان ابزارهای سیاست‌گذاری و حملات بی‌پروا علیه غیرنظامیان بوده‌ایم. دومین مسئله، گرایش برخی رهبران جهان به این تصور است که می‌توانند خودشان دیپلماسی را پیش ببرند، بدون آنکه دیپلمات‌ها را درگیر کنند و ناچار می‌شوند یا به روش امپریالیستی سنتی قرن نوزدهم، یعنی "دیپلماسی قایق‌های توپ‌دار"، متوسل شوند، یا از نسخه مدرن‌تر اما به همان اندازه مخرب آن استفاده کنند، یعنی بهره‌گیری از قدرت اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن و وادار کردن ملت‌ها به تسلیم.»

البوسعیدی در ادامه این یادداشت و با طرح این پرسش که «وقتی قواعدی که زمانی قدرت‌های بزرگ را محدود می‌کردند، بیش از پیش نادیده گرفته می‌شوند، کشورهای کوچک چگونه باید عمل کنند؟»، پاسخ می‌دهد: «شاید بهترین واکنش این باشد که کار را با اصرار صبورانه، حتی تا حدی موشکافانه، بر پایبندی به برخی هنجارهای قدیمی آغاز کنیم.

او می‌نویسد: «تکرار مداوم اصول حقوق بین‌الملل ممکن است از سوی کسانی که غریزه‌شان این است که سریع حرکت کنند و همه‌چیز را به هم بزنند، خسته‌کننده تلقی شود. اما این قواعد برای حفاظت از اکثریت جمعیت جهان وجود دارند.»

مذاکرات پیچیده در سایه تهدید دائمی جنگ

وزیر خارجه عمان در ادامه این یادداشت، گریزی به تلاش‌های مسقط برای پیشبرد دیپلماسی در منطقه می‌زند و می‌نویسد: «یکی از محورهای اصلی دیپلماسی عمان طی ماه‌های گذشته، تلاش برای دستیابی به توافقی بوده است که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را احیا کند.» درحالی‌که تنگه هرمز پیش از تجاوز نظامی آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران باز بود و تهران به دلیل تهدیدات علیه منافع ملی خود اقدام به بستن این آبراه کرده است، البوسعیدی این مذاکرات را «پیچیده» توصیف می‌کند که «در سایه تهدید دائمی جنگ انجام می‌شود؛ مذاکراتی که پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی کاملاً شناخته‌شده است.»

وزیر خارجه عمان با بیان اینکه «هنوز راه‌حلی به دست نیامده اما ما از این روند خارج نمی‌شویم»، توضیح می‌دهد: «این البته به این دلیل است که در خود مذاکرات چیزهای خیلی زیادی در خطر است. همچنین به این دلیل که خودِ فرآیند مذاکره یعنی این ایده که کشورها می‌توانند اختلافاتشان را از طریق گفت‌وگو حل کنند هم در معرض خطر است.»

البوسعیدی در ادامه این یادداشت خود در فایننشال‌تایمز به سه هدف عمان از ادامه تعامل دیپلماتیک اشاره می‌کند و می‌نویسد: «نخست، حفاظت از حاکمیت خودمان، زیرا وضعیت کنونی امنیت آب‌های سرزمینی عمان را تهدید می‌کند. دوم، حفاظت از منافع جامعه بین‌المللی، با این آگاهی که در صورت بسته ماندن تنگه، این اقشار و کشورهایی که بیشترین آسیب‌پذیری را دارند، بیش از همه متضرر خواهند شد. سوم، تأکید بر نقش محوری و تداوم اهمیت حقوق بین‌الملل از طریق انتخاب مسیری که کاملاً در چارچوب این قوانین قرار دارد.» او تاکید می‌کند که هر سه هدف با سیاست «بی‌طرفی سازنده» عمان سازگار است.

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