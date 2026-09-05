کتاب «پا به پای دل» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشارات زائر آستان مقدس از انتشار کتاب «پا به پای دل» نوشته جواد محدثی خبر داد.

این کتاب که در ۷۶ صفحه و با قطع رقعی منتشر شده است، دریچه‌ای تازه به سوی معنای عمیق زیارت گشوده و مخاطب را فراتر از مظاهر ظاهری زیارت، با فلسفه، پیام و رمز و رازهای آن آشنا می‌سازد.

نویسنده در این اثر ارزشمند، زیارت را نه یک سفر یا آیین تکراری، بلکه یک «مکتب عشق» معرفی می‌کند که راهی برای پیوند با اولیای خدا و تعالی روح انسان است.

علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را به صورت حضوری از حرم مطهر، ورودی درب ۱۷ و یا از طریق لینک mahsulatfatemi.ir/checkout?vid=388 تهیه کنند.

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می‌توانند با شماره ۰۹۹۳۷۶۹۶۴۶۹ تماس گرفته یا با ادمین کانال انتشارات زائر به آیدی mahsulat_fatemi_admin@ در ارتباط باشند.

..........

پایان پیام