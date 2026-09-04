آزادی ۵ شهروند لبنانی و سوری از بند رژیم صهیونیستی / تحویل به صلیب سرخ در پی مذاکرات مستقیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد که به درخواست طرف‌های ذی‌ربط، فرآیند انتقال ۵ تن از اتباع لبنان و سوریه که در بند رژیم صهیونیستی بودند، به لبنان تسهیل کرده است.

یک نفر از این افراد روز پنجشنبه و چهار تن دیگر، از جمله دو شهروند لبنانی به نام‌های حسین عبدالله عیاش و علی حسن شور، و دو شهروند سوری به نام‌های اسعد محمود حسکه و وسام ابراهیم الصمادی، روز جمعه در گذرگاه مرزی «رأس الناقوره» تحویل داده شدند.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با انتشار بیانیه‌ای، نقش خود در این عملیات را «صرفاً بشردوستانه» و به عنوان «میانجی بی‌طرف» میان رژیم اشغالگر و لبنان توصیف کرد و بر رعایت کامل «سلامت و کرامت» افراد منتقل‌شده تأکید ورزید.

با این حال، این نهاد بین‌المللی در بیانیه خود خاطرنشان کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون امکان دسترسی به بازداشت‌شدگان در مراکز تحت اداره اسرائیل، از جمله اتباع لبنانی را نداشته است.

صلیب سرخ همچنین یادآور شد که همچنان مشغول گفت‌وگوهای دوجانبه و محرمانه با مقامات ذی‌ربط برای پیگیری وضعیت مفقودین و فوت‌شدگان است و تأکید کرد که بسیاری از خانواده‌ها در لبنان همچنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت عزیزان خود هستند.

در واکنش به این تحول، ریاست‌جمهوری لبنان نیز با صدور بیانیه‌ای از تلاش‌های ایالات متحده و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای آزادسازی این گروه از بازداشت‌شدگان قدردانی کرد.

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