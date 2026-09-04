آمریکا بانک ترکیه ای گلدن گلوبال را به اتهام ارتباط با ایران تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه بانک ترکیه‌ای «گلدن گلوبال» و دو نهاد زیرمجموعه آن را در ارتباط با ایران تحریم کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا ادعا کرد که بانک گلدن گلوبال و زیرمجموعه‌های آن «ده‌ها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسهیل کرده و به ایران دسترسی بانکی کلیدی می‌دهد که به آن اجازه می‌دهد وجوه خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند.»

وزارت خزانه داری همچنین مجوز عمومی برای کاهش معاملات با نهادهای تحریم‌شده صادر کرد.

به نوشته رویترز، این تازه‌ترین اقدام در کمپین دولت ترامپ برای فشار اقتصادی بر تهران ۶ ماه پس از جنگ واشنگتن با ایران است که قیمت انرژی را در سراسر جهان افزایش داده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه داری، که ماه گذشته از «یورش اقتصادی» علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان خبر داد، ادعا کرده است که واشنگتن به دنبال مجبور کردن تهران به بازگشت به میز مذاکره است.

بسنت روز یکشنبه در مصاحبه ای با رویترز گفت که وزارت خزانه داری احتمالاً هر هفته تحریم های ثانویه جدیدی را اعمال خواهد کرد که در ابتدا بر بانک ها متمرکز خواهد بود و بخشی از یک کمپین گسترده تر برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران است.

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