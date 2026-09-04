نشست «روابط فرهنگی ایران و عراق از منظر رهبر شهید انقلاب» در نمایشگاه کتاب بغداد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «روابط فرهنگی ایران و عراق از منظر رهبر شهید انقلاب اسلامی» به همت خانه کتاب و ادبیات ایران و با همکاری موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس‌الله نفس‌الزکیه) در بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد برگزار شد.

در این نشست، محمد الصحاف (رئیس مرکز مطالعات و افکارسنجی العصر)، سید جابر الجابری (قائم‌مقام سابق وزارت فرهنگ عراق)، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدامید مؤذنی (پژوهشگر تاریخ اسلام) و ماجد الشویلی (پژوهشگر و استاد دانشگاه) حضور داشتند.

روابط ایران و عراق دارای پشتوانه‌ای تاریخی و تمدنی است

جابر الجابری در این نشست به جایگاه فرهنگ و ادبیات در روابط میان ایران و عراق اشاره کرد و گفت: در منظومه فکری امام شهید، پیوند میان دو ملت تنها به مناسبات رسمی و سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه فرهنگ، شعر، اندیشه و شخصیت‌های برجسته علمی و ادبی، بخش مهمی از این ارتباط تاریخی را تشکیل می‌دهد.

وی با تأکید بر جایگاه زبان و ادبیات عرب در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای، گفت: آیت‌الله خامنه‌ای افزون بر فعالیت‌های سیاسی، حافظ بسیاری از اشعار و آثار ادبی عرب بود و علاقه ویژه‌ای به شعر و ادبیات عرب داشت.

الجابری در بخشی از سخنان خود به خاطره همراهی با محمدمهدی الجواهری، شاعر بزرگ معاصر عرب، در سفر به ایران و دیدار وی با رهبر شهید انقلاب اسلامی اشاره کرد و این دیدار را نمونه‌ای از توجه ویژه به جایگاه فرهنگ و ادبیات در ارتباط میان ملت‌ها دانست و گفت: شناخت و توجه رهبر شهید به ادبیات عرب و شخصیت‌های فرهنگی جهان اسلام، نشان‌دهنده نگاه عمیق فرهنگی ایشان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدامید مؤذنی با اشاره به جایگاه عراق در منظومه فکری رهبر شهید، گفت: روابط ایران و عراق را نمی‌توان فقط در چارچوب مناسبات سیاسی بررسی کرد، بلکه بر اساس دیدگاه رهبر شهید، این روابط بر پایه تاریخ، فرهنگ، باورهای مشترک و تعاملات اجتماعی دو ملت شکل گرفته است.

وی افزود: رهبر شهید معتقد بودند شناخت ظرفیت‌های فرهنگی عراق و توجه به نقش نسل جوان، پژوهشگران و مراکز علمی می‌تواند در مسیر تعمیق پیوندهای فرهنگی میان دو ملت مؤثر باشد. رهبر شهید نسبت بین عراق و ایران را در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی می‌دید.

مؤذنی با اشاره به نگاه آیت‌الله خامنه‌ای به مردم عراق گفت: رهبر شهید، مردم عراق را در کنار مردم ایران و برخوردار از ویژگی‌هایی همچون غیرت، شجاعت و مقاومت می‌دانست. ایشان به جوانان عراق امید زیادی داشت و آنان را امید و آینده عراق و نماد آینده این منطقه و جهان اسلام می‌دانست.

تأکید بر عناصر مشترک فرهنگی و تمدنی

ماجد الشویلی با اشاره به اشتراکات دینی و فرهنگی میان ایران و عراق، تصریح کرد: پیوندهای فرهنگی دو ملت از ریشه‌های عمیق تاریخی برخوردار است و وجود اماکن مقدس، مراکز علمی و ظرفیت‌های فرهنگی مشترک، زمینه مناسبی برای گسترش ارتباطات مردمی فراهم کرده است.

او به نقش رهبر شهید در مبارزه با آمریکا، رژیم صهیونیستی و داعش اشاره کرد و گفت: نگاه آیت‌الله شهید خامنه‌ای این بود که مردم عراق با اتکا به توان خود و با کمک برخی سرداران ایرانی توانستند در برابر دشمنان داخلی و خارجی مقاومت کنند.

الشویلی تأکید کرد: آیت‌الله شهید خامنه‌ای روابط ایران و عراق را تنها در حوزه فرهنگی مهم و راهبردی نمی‌دانست، بلکه در مسائل سیاسی، راهبردی و نظامی نیز دو کشور را متحد و برادر می‌دانست؛ دو ملتی که دوستان و دشمنان مشترکی دارند و باید همواره به یکدیگر کمک کنند تا اهداف راهبردی دو ملت پیش برود.

در ادامه این نشست، حاضران و شرکت‌کنندگان عراقی و ایرانی نیز با مشارکت در مباحث مطرح‌شده، دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود را درباره ابعاد مختلف روابط فرهنگی ایران و عراق در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب مطرح کردند.

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