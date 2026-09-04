قطعاً انتقام خون رهبر شهید انقلاب گرفته خواهد شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجتبی فردوسی‌پور، رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در مصر، امروز (جمعه) در گفت‌وگو با شبکه خبری المیادین، با اشاره به توانمندی‌های دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد که نیروهای مسلح کشورمان قادر هستند محل‌های استقرار نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار دهند.

فردوسی‌پور با اشاره به اینکه نمی‌توان با استفاده از پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای منطقه، زیرساخت‌های ایران را هدف قرار داد، بدون اینکه ایران پاسخ دهد، تأکید کرد که قوانین بین‌المللی به کشورهای منطقه اجازه نمی‌دهد از حریم هوایی و زمینی خود به عنوان مبدأ حمله به ایران استفاده کنند.

رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در مصر، با اشاره به ضرورت تشکیل یک ائتلاف منطقه‌ای، گفت که این ائتلاف باید به همکاری‌های سیاسی، دفاعی و اقتصادی بین کشورهای منطقه اهمیت دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران قطعاً انتقام خون شهدای خود به ویژه رهبر شهید انقلاب را خواهد گرفت.

فردوسی‌پور با اشاره به اینکه ایران و مصر در حال از میان برداشتن موانع در روابط خود هستند، خاطرنشان کرد: روابط ایران و مصر در مسیر درست قرار دارد و دو کشور به صورت مستمر در حال تماس با هم هستند.

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