به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی علی فالح الزید، نخست‌وزیر عراق، در گفت‌وگو با شبکه العربی درباره تلاش‌ها برای بازگشت آوارگان، تنظیم نیروهای حشد الشعبی و تقویت امنیت مرزی سخن گفت و تأکید کرد که دولت عراق به طور جدی موضوع خروج نیروهای خارجی را دنبال می‌کند.

الاعرجی خاطرنشان کرد که خروج نیروهای خارجی و پاکسازی حریم هوایی عراق از تمام هواپیماهای غیر عراقی، راه را برای گام‌های عملی برای تجمیع سلاح‌ها تحت کنترل دولت عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح هموار می‌کند.

الاعرجی در مورد گفت‌وگو با گروه‌های مسلح و احتمال تسلیم سلاح‌های آنها گفت که روابط طولانی مدت و مثبتی با رهبران و اعضای این گروه‌ها دارد.

وی خاطرنشان کرد که آنها «به مردم عراق کمک زیادی کرده‌اند و فداکاری‌های بزرگی انجام داده‌اند و از عراق و نظام سیاسی در برابر داعش، القاعده و سایر گروه‌های تروریستی دفاع کرده‌اند.»

قاسم الاعرجی گفت: «هرگونه تلاشی برای به تأخیر انداختن خروج ائتلاف بین‌المللی منجر به پیامدهای منفی خواهد شد.» وی افزود که این جناح‌ها به وحدت تصمیم‌گیری سیاسی و تمامیت ارضی عراق متعهد هستند.

الاعرجی خاطرنشان کرد که چندین شرایط منجر به ظهور گروه‌های مسلح تحت لوای مقاومت شده است و این را به آنچه که او اقدامات نیروهای آمریکایی پس از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ توصیف کرد، نسبت داد.

وی توضیح داد که گفت‌وگوهای مداوم با جناح‌ها از طریق یک کمیته سه‌جانبه متشکل از رهبران چارچوب هماهنگی، تحت نظارت نخست‌وزیر، در حال انجام است.

او این گفت‌وگوها را مثبت دانست و اظهار داشت که همه منتظر مهلت ۳۰ سپتامبر هستند.

الاعرجی در مصاحبه‌ای با منا ضاهر، روزنامه‌نگار، تأکید کرد که هرگونه تلاشی برای به تأخیر انداختن خروج ائتلاف بین‌المللی منجر به «عواقب منفی» خواهد شد و از همه طرف‌ها، از جمله ائتلاف بین‌المللی، خواست تا به طور کامل به تاریخ توافق شده پایبند باشند.

وی خاطرنشان کرد که ائتلاف بین‌المللی تمایل خود را برای تمدید حضور خود در عراق ابراز کرده است، اما موضع عراق در رد هرگونه تمدید «قاطع و جدی» است.

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