مرجعیت، عزاداری و ولایت امیرالمؤمنین(ع) سه قدرت اصلی تشیع هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله حافظ ریاض حسین نجفی، رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان، در خطبه‌های نماز جمعه که در مسجد جامع علی(ع) حوزه علمیه جامعة المنتظر لاهور پاکستان برگزار شد، با تأکید بر نقش مرجعیت، عزاداری و ولایت امیرالمؤمنین(ع) در صیانت از مکتب تشیع گفت: این سه عنصر، از مهم‌ترین عوامل استواری و مقاومت شیعیان در برابر توطئه‌های استعمار هستند.

رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دشمن به این واقعیت پی برد که یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های شیعه، مرجعیت است؛ قدرتی که در طول تاریخ از مکتب تشیع حفاظت کرده است. دومین قدرت بزرگ تشیع، عزاداری و سومین و نیرومندترین عامل، ولایت امیرالمؤمنین(ع) است. وجود این سه عنصر موجب شده است که شیعیان امروز با استواری در برابر استعمار ایستادگی کنند. از همین رو، استعمار همواره برای تضعیف تشیع، توطئه‌هایی علیه این سه محور طراحی می‌کند.

رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان با اشاره به گسترش اسلام در جهان گفت: قرن حاضر، قرن مسلمانان است و اسلام از ادیان دارای سریع‌ترین روند گسترش در جهان به شمار می‌رود. مسلمانان امروز در مسیر پیشرفت قرار دارند و بر اساس آیات قرآن و روایات، در آینده نیز اسلام در کشورهای اروپایی و از جمله بریتانیا گسترش بیشتری خواهد یافت.

کربلا؛ نماد بقای دین و مکتب اسلام

آیت‌الله ریاض نجفی در ادامه با اشاره به جایگاه قیام عاشورا اظهار داشت: کربلا، نماد بقای دین و مکتب اسلام است. یاد و نام کربلا در دوران امام محمد باقر(ع) و امام جعفر صادق(ع) به اوج رسید. این دو امام بزرگوار، شاعران را به مجالس عزاداری دعوت می‌کردند، اشعار آنان درباره اهل‌بیت(ع) و واقعه کربلا را می‌شنیدند و به آنان هدیه می‌دادند.

وی تصریح کرد: نخستین زمینه‌های گسترش و زنده نگه داشتن یاد کربلا به دست همین دو امام بزرگوار فراهم شد و به همین دلیل، امروز نام و یاد کربلا در سراسر جهان طنین‌انداز است.

آیت‌الله حافظ ریاض نجفی همچنین با اشاره به جایگاه علمی امام جعفر صادق(ع) گفت: پایه‌های اجتهاد نیز در عصر امام جعفر صادق(ع) استوار شد. آن حضرت به شاگردان خود شیوه استنباط احکام از قرآن و حدیث را آموزش می‌دادند و بسیاری از شاگردان ایشان در علوم فقهی تخصص داشتند.

رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان افزود: پیامبر اکرم(ص) جریان تعلیم و تربیت را از مسجدالنبی(ص) آغاز کردند و امام جعفر صادق(ع) این جریان علمی را به سطح یک دانشگاه گسترده ارتقا دادند؛ به‌گونه‌ای که حدود چهار هزار نفر در جلسات درس ایشان شرکت می‌کردند و حتی دانشجویانی از مناطق هند و سند نیز در محضر آن حضرت حضور می‌یافتند.

آیت‌الله ریاض نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش امام جعفر صادق(ع) در شکوفایی علوم اشاره کرد و گفت: جابر بن حیان، که از او به‌عنوان پدر علم شیمی یاد می‌شود، از شاگردان امام جعفر صادق(ع) بود و میراث علمی او در شکل‌گیری و پیشرفت علوم تأثیر بسزایی داشته است.

وی در پایان با اشاره به فضیلت ماه ربیع‌الاول اظهار داشت: هفدهم ربیع‌الاول، سالروز ولادت باسعادت پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) است و به همین دلیل، ربیع‌الاول ماه شادی و سرور مسلمانان به شمار می‌رود. همچنین هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه و پیمان برادری میان مسلمانان در مدینه نیز در این ماه تحقق یافت.

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