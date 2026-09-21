خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا:یکی از دستگاه های بزرگ بدن، دستگاه گردش خون می باشد که همیشه خون را در تمام بدن انسان به گردش در می آورد. این دستگاه، نمونه کامل لوله کشی بسیار دقیق و منظّمی است که با نقشه و هندسه شگفت آوری در تمام پیچ و خم اعضای کوچک و بزرگ بدن انسان کشیده شده و به طور خودکار یک وظیفه مهمّ حیاتی را انجام می دهد.



مرکز دستگاه گردش خون، عضوی است به نام «قلب» که گلابی شکل بوده و حجم آن به اندازه یک مشت بسته است. این عضو از نظر اهمیّت فوق العاده ای که دارد، در جای محفوظی از بدن، میان دو دیواره محکم استخوان های پشت و قفسه سینه، در بین دو شش و در سمت چپ بدن قرار گرفته است.



باید دانست که ضربان قلب به طور خودکار است، یعنی قلب می تواند بدون آنکه با مراکزی رابطه داشته باشد، مدّتی به ضربان خود ادامه دهد، به همین خاطر اگر قلب حیوانی را از سینه او خارج کنیم، تا مدّتی به ضربان خود ادامه می دهد و اگر بلافاصله در مایعی شبیه به ترکیب خون وارد شود، ضربان آن مدّت بیشتری ادامه خواهد یافت.



به طور متوسّط یک سیزدهم وزن بدن انسان را خون تشکیل می دهد، بنابراین اگر کسی به وزن ۷۸ کیلوگرم باشد، تقریباً ۶ لیتر خون و کسی که ۶۵ کیلوگرم وزن داشته باشد در حدود ۵ لیتر از این مایع پرمنفعت را دارا خواهد بود.



در هر میلی متر مکعّب خون، به طور میانگین ۵ میلیون گلبول قرمز وجود دارد و گلبول های سفید تعدادشان از گلبول های قرمز کمتر بوده و در هر میلی متر مکعّب خون، حدود ۶ هزار گلبول سفید شناور است.



این سربازان مسلّح همواره به حالت آماده باش بوده و در هنگام هجوم میکروب ها، با تمام نیرو از کشور تن دفاع می کنند.



گلبول های قرمز یکی از کارهای مهم خون را که رساندن مادّه حیاتی اکسیژن به سلّول ها و جمع آوری نمودن سموم از بدن است، انجام می دهند، برای اینکه نظم، ریزه کاری ها و ظرافت عجیب این دستگاه را به خوبی دریافته و یقین کنیم که آفرینش آن جز از یک منبع علم و قدرت و آفریننده دانا و توانای جهان هستی امکان پذیر نیست، باید آن را با مشابهش ـ هر چند به طور ناقص ـ مقایسه کنیم:



دستگاه لوله کشی یک شهر را در نظر بگیرید که به تمام خانه ها، کارخانه ها و مؤسّسات مختلف شهر کشیده شده است. آیا هرگز فکر می کنید که دست تصادف و علل فاقد شعور طبیعی، بدون اینکه هدفی در کار باشد. چنین دستگاهی را در آن شهر به وجود آورده باشد!؟ یا اینکه هر بیننده ای یقین می کند که لوله کشی مزبور اوّلا، زیر نظر مهندسین ماهر، طراحی و نقشه کشی شده و ثانیاً، به وسیله گروهی کارشناس و کارگر فنّی به صورت فعلی خود درآمده و ثالثاً، هر کدام از وسایل و آهن آلات آن به نوبه خود در کارخانه های گوناگونی ـ که همه معلول فکر و عقل انسان ها می باشد ـ ساخته شده است؟



اکنون فکر کنید که لوله کشی یک شهر کجا و لوله کشی دستگاه حیرت آور گردش خون کجا؟ همین دستگاهی که با یک نظم دقیق و ساختمان بسیار ظریف در هر دقیقه، ۲ مرتبه، تعداد ده تریلیون سلّول را آبیاری می کند. وقتی درباره لوله کشی ساده، آن هم با آن ساختمان خالی از ظرافت و مملوّ از موادّ خشن، هیچ عاقلی حکم به تصادف نمی کند، پس در مقابل دستگاه شگفت انگیز و سرشار از لطف، دقّت و نظم گردش خون، چگونه حکم خواهد کرد!؟ (۱)

پی نوشت: