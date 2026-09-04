به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام منیر عباس نجفی، روحانی هندی، در خطبه‌های نماز جمعه که در مسجد اهل‌بیت(ع) ایالت بنگال غربی هند برگزار شد، با تأکید بر جایگاه برجسته پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در گسترش و پاسداری از اسلام گفت: رسول خدا(ص) با صبر، اخلاق نیکو و استقامت، دشواری‌های مسیر رسالت را پشت سر گذاشت و حضرت علی(ع) نیز با فداکاری و ایثار، همواره در کنار پیامبر(ص) از اسلام و رسالت ایشان دفاع کرد.

پیامبر اکرم(ص)؛ رحمتی برای جهانیان

وی در ادامه سخنان خود با استناد به آیه ۱۰۷ سوره انبیاء «وَما أرسَلناکَ إلّا رَحمَةً لِلعالَمین» اظهار داشت: خداوند متعال در این آیه به‌صراحت پیامبر اکرم(ص) را رحمتی برای جهانیان معرفی کرده است. این رحمت تنها به مسلمانان اختصاص ندارد، بلکه همه انسان‌ها، جنیان و تمام موجودات را دربرمی‌گیرد.

این کارشناس دینی با اشاره به شخصیت اخلاقی پیامبر اکرم(ص) افزود: آن حضرت پیش از بعثت نیز به مدت ۴۰ سال با رفتار شایسته و صداقت خود، جایگاه ویژه‌ای در میان مردم مکه به دست آورده و به «صادق» و «امین» شهرت یافته بود.

این عالم دینی با اشاره به مشکلات و موانعی که پیامبر اکرم(ص) در مسیر تبلیغ اسلام با آن مواجه شد، گفت: مخالفان بارها به آن حضرت سنگ پرتاب کردند، در مسیر عبور ایشان خار ریختند و حتی شکمبه شتر را بر بدن مبارکشان افکندند. مردم طائف نیز آن حضرت را سنگباران کردند و بدن مبارک ایشان را خون‌آلود ساختند؛ با این حال، پیامبر(ص) همه این آزارها را با صبر و بردباری تحمل کرد و هرگز درصدد انتقام‌جویی برنیامد.

جایگاه حضرت علی(ع) در حمایت از پیامبر(ص)

حجت‌الاسلام منیر عباس نجفی در ادامه با اشاره به جایگاه حضرت علی(ع) در حمایت از پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: هنگامی که رسول خدا(ص) در مسیر تبلیغ رسالت با مخالفت‌ها و دشواری‌های فراوان روبه‌رو شد، از خداوند یاری طلبید و خداوند نیز حضرت علی(ع) را به‌عنوان یاور و پشتیبان ایشان قرار داد.

وی با اشاره به ولادت امیرالمؤمنین(ع) در خانه کعبه در سیزدهم رجب گفت: این واقعه تاریخی از فضائل برجسته حضرت علی(ع) است و آن حضرت از دوران کودکی در کنار پیامبر اکرم(ص) پرورش یافت و در تمام مراحل زندگی، با ایمان، شجاعت و فداکاری از رسول خدا(ص) حمایت کرد.

این کارشناس دینی با اشاره به لیلةالمبیت گفت: هنگامی که مشرکان نقشه ترور پیامبر اکرم(ص) را طراحی کردند، حضرت علی(ع) با فداکاری و ازخودگذشتگی در بستر پیامبر(ص) خوابید و جان خود را در راه حفظ جان رسول خدا(ص) به خطر انداخت. همچنین در جنگ‌های بدر، احد، خندق و دیگر عرصه‌ها، همواره در کنار پیامبر اکرم(ص) حضور داشت و از اسلام و رسول خدا(ص) دفاع کرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت پیروی از سیره پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) گفت: مسلمانان باید آموزه‌ها و اخلاق پیامبر اکرم(ص) را در زندگی خود عملی کنند و از شجاعت، فداکاری و اخلاص حضرت علی(ع) الگو بگیرند.

حجت‌الاسلام منیر عباس نجفی خاطرنشان کرد: آموزه حقیقی اسلام، خدمت به بشریت، حرکت در مسیر حق و ایستادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتی است و مسلمانان باید این ارزش‌ها را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار گیرند.

..............

پایان پیام/