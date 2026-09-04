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حجت‌الاسلام منیر عباس نجفی:

رسول خدا(ص) با صبر و اخلاق نیکو دشواری‌های رسالت را پشت سر گذاشت

۱۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۳
کد مطلب: 1861360
رسول خدا(ص) با صبر و اخلاق نیکو دشواری‌های رسالت را پشت سر گذاشت

حجت‌الاسلام منیر عباس نجفی، روحانی هندی، در خطبه‌های نماز جمعه مسجد اهل‌بیت(ع) در ایالت بنگال غربی، با تأکید بر اینکه پیامبر اکرم(ص) به فرموده قرآن «رحمتی برای جهانیان» است، گفت: رسول خدا(ص) با صبر، اخلاق نیکو و استقامت، دشواری‌های مسیر رسالت را پشت سر گذاشت و حضرت علی(ع) نیز با فداکاری و ایثار، همواره در کنار پیامبر(ص) از اسلام و رسالت ایشان دفاع کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام منیر عباس نجفی، روحانی هندی، در خطبه‌های نماز جمعه که در مسجد اهل‌بیت(ع) ایالت بنگال غربی هند برگزار شد، با تأکید بر جایگاه برجسته پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در گسترش و پاسداری از اسلام گفت: رسول خدا(ص) با صبر، اخلاق نیکو و استقامت، دشواری‌های مسیر رسالت را پشت سر گذاشت و حضرت علی(ع) نیز با فداکاری و ایثار، همواره در کنار پیامبر(ص) از اسلام و رسالت ایشان دفاع کرد.

پیامبر اکرم(ص)؛ رحمتی برای جهانیان

وی در ادامه سخنان خود با استناد به آیه ۱۰۷ سوره انبیاء «وَما أرسَلناکَ إلّا رَحمَةً لِلعالَمین» اظهار داشت: خداوند متعال در این آیه به‌صراحت پیامبر اکرم(ص) را رحمتی برای جهانیان معرفی کرده است. این رحمت تنها به مسلمانان اختصاص ندارد، بلکه همه انسان‌ها، جنیان و تمام موجودات را دربرمی‌گیرد.

این کارشناس دینی با اشاره به شخصیت اخلاقی پیامبر اکرم(ص) افزود: آن حضرت پیش از بعثت نیز به مدت ۴۰ سال با رفتار شایسته و صداقت خود، جایگاه ویژه‌ای در میان مردم مکه به دست آورده و به «صادق» و «امین» شهرت یافته بود.

این عالم دینی با اشاره به مشکلات و موانعی که پیامبر اکرم(ص) در مسیر تبلیغ اسلام با آن مواجه شد، گفت: مخالفان بارها به آن حضرت سنگ پرتاب کردند، در مسیر عبور ایشان خار ریختند و حتی شکمبه شتر را بر بدن مبارکشان افکندند. مردم طائف نیز آن حضرت را سنگباران کردند و بدن مبارک ایشان را خون‌آلود ساختند؛ با این حال، پیامبر(ص) همه این آزارها را با صبر و بردباری تحمل کرد و هرگز درصدد انتقام‌جویی برنیامد.

جایگاه حضرت علی(ع) در حمایت از پیامبر(ص)

حجت‌الاسلام منیر عباس نجفی در ادامه با اشاره به جایگاه حضرت علی(ع) در حمایت از پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: هنگامی که رسول خدا(ص) در مسیر تبلیغ رسالت با مخالفت‌ها و دشواری‌های فراوان روبه‌رو شد، از خداوند یاری طلبید و خداوند نیز حضرت علی(ع) را به‌عنوان یاور و پشتیبان ایشان قرار داد.

وی با اشاره به ولادت امیرالمؤمنین(ع) در خانه کعبه در سیزدهم رجب گفت: این واقعه تاریخی از فضائل برجسته حضرت علی(ع) است و آن حضرت از دوران کودکی در کنار پیامبر اکرم(ص) پرورش یافت و در تمام مراحل زندگی، با ایمان، شجاعت و فداکاری از رسول خدا(ص) حمایت کرد.

این کارشناس دینی با اشاره به لیلةالمبیت گفت: هنگامی که مشرکان نقشه ترور پیامبر اکرم(ص) را طراحی کردند، حضرت علی(ع) با فداکاری و ازخودگذشتگی در بستر پیامبر(ص) خوابید و جان خود را در راه حفظ جان رسول خدا(ص) به خطر انداخت. همچنین در جنگ‌های بدر، احد، خندق و دیگر عرصه‌ها، همواره در کنار پیامبر اکرم(ص) حضور داشت و از اسلام و رسول خدا(ص) دفاع کرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت پیروی از سیره پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) گفت: مسلمانان باید آموزه‌ها و اخلاق پیامبر اکرم(ص) را در زندگی خود عملی کنند و از شجاعت، فداکاری و اخلاص حضرت علی(ع) الگو بگیرند.

حجت‌الاسلام منیر عباس نجفی خاطرنشان کرد: آموزه حقیقی اسلام، خدمت به بشریت، حرکت در مسیر حق و ایستادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتی است و مسلمانان باید این ارزش‌ها را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار گیرند.

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