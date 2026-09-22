خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: گشودن این راز و پاسخ اساسی و روشن به این سؤال در گرو بیان دو مطلب است که هر کدام نقش مهمّی در حلّ سؤال دارند:

۱- در درجه نخست باید توجّه نمود که این سؤال وقتی به صورت یک عقده «لاینحل» در می آید که دایره هستی را به جهان مادّه منحصر نموده و وجود هستی را در نظامات مادّی و پدیده های طبیعی محصور سازیم و مرگ را پایان زندگی بشر دانسته و عالمی به نام «رستاخیز» و سرایی به عنوان آخرت نپذیریم.



در این موقع این سؤال به صورت اشکال بغرنجی جلوه می کند و انسان از خود سؤال می کند: راز آفرینش انسان چیست؟

چرا انسان به این جهان گام می نهد و پس از چند سال زندگی - آن هم غالباً توأم با مرارت و تلخی، شکست و ناکامی - طومار عمر او پیچیده می گردد و پرونده زندگی او بسته می شود «از کجا آمد و برای چه آمد!» و هدف از غوغای زندگی چند روزه و فلسفه این زندگی موقّت چیست و چرا آدمیزاد به این جهان گام می نهد! و پس از صرف مقداری آب و غذا نفس های او به شماره می افتد و قلب او از ضربان باز می ایستد و زیر خروارها خاک می رود و می پوسد و به صورت خشت و گل در می آید، تو گویی از اصل خبری نبود و آدمیزادی گام به این پهنه ننهاده بود!



به راستی مکتب «ماتریالیسم» برابر این پرسش عاجز و ناتوان است، زیرا جهان هستی را در مادّه و پدیده های مادّی محصور ساخته است و به خداوند و جهان دیگر اعتقاد ندارد و در این صورت هرچه در چهار دیواری جهان مادّه به گردش می پردازد و هرچه در قیافه پدیده های مادّی خیره می شود تا در این محیط برای آفرینش آنها مخصوصاً انسان هدفی جستجو کند، جز با حیرت و بهت و سرگردانی و احیاناً سلب و نفی، با چیزی روبه رو نمی گردد.



ولی کسانی که زندگی مادّی را برای انسان منزلی از منازل زندگی بشر می دانند و به دنبال این جهان، به سرای دیگری معتقد و عقیده مندند که این جهان مقدّمه جهان دیگر است و مرگ برای بشر پایان نیست، بلکه روزنه ای است به جهان دیگر و پلی است برای نیل به ابدیّت، در مکتب این افراد پاسخ به این سؤال سهل و آسان است و اگر هدف از آفرینش انسان را در سیمای او در این جهان نتوانستند بخوانند، حتماً باید هدف از خلقت او را در جهان دیگر و در زندگی ابدی او، جستجو بنمایند و بگویند که هدف از خلقت انسان در این جهان، آماده کردن او برای یک زندگی ابدی و جاودانی است که خود هدف و مطلوب نهایی می باشد.



۲- مطلب دیگری که باید به آن توجّه نمود و در حقیقت پایه دوّمی برای حلّ سؤال محسوب می شود این است:

هر انسان عاقل و خردمندی که کاری را انجام می دهد، برای هدفی است که به آن نیاز دارد چون انسان موجودی است سراپا نیاز و احتیاج، طبعاً برای تکامل و رفع نیازمندی های خود دست به کار و فعّالیّت می زند، مثلا غذا می خورد، آب می آشامد، لباس می پوشد، تحصیل می کند، برای این که گوشه ای از نیازمندی های مادّی و معنوی خود را بر طرف سازد.



حتّی کارهای خیر و نیکی که انجام می دهد، مثلا از درماندگان دستگیری می کند و در راه امور آموزش و پرورش فرزندان خود مبالغی خرج می کند، بیمارستان بزرگی می سازد، همگی به خاطر رفع نیازی است که از درون احساس می کند و انگیزه او در اجرای این برنامه های عام المنفعه، یا نیل به پاداش های دنیوی و اخروی است که پیامبران آسمانی از آنها خبر داده اند و یا رفع درد و رنجی است که از مشاهده منظره وضع رقّت بار مستمندان به او دست می دهد و برای رفع این الم روحی و «آرامش وجدان» خود قسمتی از سرمایه خویش را در این راه به کار می اندازد و یا هدف کسب نام و افتخار است که آن را مایه تکامل خود می اندیشد.



کوتاه سخن این که: معمولا انسان هر کاری را انجام می دهد به خاطر نفع خویش و یا به خاطر دفع زیانی است که در ترک این کار احساس می کند و در همه این کارها سود و تکامل خود را جستجو می کند تا آن جا که در کارهای بشر کمتر موردی را می توان یافت که فرد کاری را برای خودِ کار انجام دهد و در انجام آن، حتّی به صورت ناخود آگاه تکامل جسمی و معنوی خود را در نظر نگیرد.

البتّه طبیعی است از هر سو احتیاج و نیاز، انسان را فراگرفته است و ناچار است برای حفظ و تکامل خویش، کارهای گوناگونی انجام دهد. (۱)



اکنون که از انگیزه کارهای انسان آگاه شدیم و روشن گردید که اعمال او به منظور هدفی انجام می گیرد و نتیجه آن جز تکامل روحی و جسمی او چیز دیگری نیست، لازم است که «هدف در کارهای خدا» را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم:

درست است که ساحت پاک خداوند از کارهای لغو و بیهوده دور و پیراسته است و او در تمام کارهای خود هدف دارد و هر موجودی را به خاطر هدفی آفریده است، ولی باید دید هدف در افعال خدا چیست و چه معنایی دارد؟



این که می گوییم آفریدگار جهان هر موجودی را برای هدفی آفریده است، نه به آن معنا است که درباره کارهای بشر تصوّر نمودیم بلکه چگونگی هدف در کارهای خدا با آنچه درباره انسان گفتیم، کاملا فرق دارد.



با تفاوت روشنی که میان خداوند و بشر است و این که او غنی و بی نیاز و انسان سراپا نیاز و احتیاج است، واضح می شود که «هدف در افعال خداوند» معنای دیگری دارد و درست نقطه مقابل تفسیری است که برای افعال بشر گفته شد.



از آن جا که بشر محتاج و نیازمند است و حتّی یک لحظه هم نیاز او از خارج از ذاتش قطع نمی گردد بناچار باید برای زندگی تلاش کند و پیوسته در رفع نیازمندی ها و کمبودهای خود بکوشد و در تکامل معنوی و مادّی خود فعّالیّت نماید.



ولی از آن جا که خداوند وجودی نامحدود و نامتناهی است، فقر و نیاز در ذات پاک او تصوّر ندارد، زیرا کمالی نیست که او دارا نباشد. در این صورت هدف در کارهای او باید «رسانیدن نفع به دیگری» باشد.

به عبارت روشنتر: خداوند وجودی است از هر نظر بی پایان و کامل و هیچ گونه احتیاج و نیازی در ذات او راه ندارد و از طرفی می دانیم که کارهای او بر طبق مصالح و حکمت است و ساحت او از کار لغو پیراسته می باشد، در این صورت نتیجه می گیریم: منظور او از آفرینش انسان، رفع نیاز از خود نبوده و نتیجه خلقت بطور مسلّم به خود انسان باز می گردد؛ هدف این است که او را به کمال شایسته خود برساند بدون این که رسانیدن انسان به عالی ترین درجات تکامل نتیجه ای برای ذات پاک او داشته باشد.



تکامل در جهان طبیعت

مطالعه اجمالی در جهان آفرینش، ما را از حقیقت روشنی آگاه می سازد و آن این که: سراسر جهان مهد تکامل و پرورش موجودات است و تکامل هر موجودی به خاطر تکامل موجود بالاتری انجام می گیرد.

مثلا اشعّه گرم و حرارت آفتاب بر صفحه دریاها و اقیانوس ها می تابد، قسمتی از آب های دریا را به صورت بخار به سمت بالا می فرستد، باد و طوفان بر سینه بخار می کوبد و آن را به نقاط خشکی می راند، بخار دریا پس از یک سلسله فعل و انفعال های طبیعی به صورت قطرات زلال باران و دانه های شفّاف برف به روی زمین فرو می ریزد و به چهره بی جان زمین روح تازه ای می بخشد و زمین با جنبش آرام خود اسرار درونی خود را بیرون ریخته و دشت و صحرا به صورت مخملی سبز رنگ در می آید، در هر گوشه ای گلی و سنبلی و در هر نقطه گیاه و درختی می روید، زمزمه جویبار و غرّش آبشار، نوای فرح بخش بلبلان، گل های عطرآگین بیابان، رونق دیگری به زندگی می بخشد.



مطالعه این فصل از کتاب هستی عالی ترین درس خداشناسی را به انسان می آموزد و در عین حال ما را به سنّت حکیمانه الهی رهبری می نماید و با دیدگان خود می بینیم که هر موجودی از جماد و نبات و حیوان، با برنامه مخصوصی به سوی کمال می شتابد و همه موجودات جهان به شیوه خاصّی به سوی کمال حرکت می نمایند و هر روز و هر سال از صورت های ناقص تری به صورت کاملتری در می آیند.

یک درخت برومند روز نخست سلّولی بیش نبوده، سپس پس از طیّ مراحلی به صورت عظیم ترین درختان جهان در می آید و یا آن جاندار بزرگ در آغاز به صورت سلّول در رحم مادر قرار داشته و یا در میان تخمی سربسته محبوس بوده، بعداً در پرتو اراده حکیمانه خداوند جهان از نازلترین مرحله زندگی به آخرین مرحله کمال شایسته خود رسیده است. تو گویی این جهان عالی ترین مهد برای پرورش استعدادهای نهفته در گیاه و جاندار است تا هر موجودی به کمال شایسته خود برسد.



انسان نیز که جزئی از جهان آفرینش است و یکی از میوه های پر ارزش جهان هستی می باشد، مشمول همین قانون بوده و از نظر هدف و راز خلقت با نباتات و جانداران یکی است و هدف از آفرینش او جز این نیست که به کمال شایسته و لایق خود برسد و استعدادهای نهفته او شکفته گردد؛ او با اراده و اختیار خویش راه کمال خود را پیش می گیرد.

بلکه می توان گفت جهان و یا بسیاری از موجودات آن به خاطر انسان آفریده شده تا وی برای رفع نیازمندی های خود از آنها بهره مند گردد و به کمال شایسته خود برسد.

بنابر این خدا انسان را نیافرید که نیازی را از خود برطرف سازد، کمبود و نقصی را از خود دور نماید، بلکه انسان را آفرید تا به سوی کمال شایسته خود رهسپار گردد و با آزادی راه تکامل و سعادت خود را بپوید.



روشنتر بگوییم: انسان را آفریده است تا او را به عالی ترین درجه ای از کمال برساند و موجودی پست و ناچیز (سلّول انسانی) در مسیر تکامل خود به جایی برسد که دانا، توانا، قدرتمند، با اراده، متفکّر و عاقل گردد و با این کمالات محدود خود نمایشگر کمالات نامحدود و بی پایان خداوند شود.



او انسان را آفرید و استعدادهای شایسته ای در نهاد او به ودیعت گذارد؛ پیامبران و آموزگاران آسمانی را به تربیت او گمارد تا در سایه بندگی خدا و پیروی از فرمان های سعادت بخش او به تکامل همه جانبه خود نایل آید و آماده زندگی کاملتر در جهانی وسیعتر گردد.



در قرآن مجید و احادیث اسلامی بطور اجمال به آنچه در بالا گفته شد اشاره شده است؛ قرآن مجید هدف نهایی از آفرینش انسان را همان زندگی و سعادت جاویدان او در جهانی وسیعتر می داند و می فرماید: «اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ اَنَّکُمْ اِلَیْنا لا تُرْجَعُونَ»؛ (آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما باز نمی گردید!)(۲)



مقصود این است که هدف از آفرینش انسان را نمی توان در چهار چوبه زندگی مادّی پیدا نمود، بلکه باید آن را در جهان دیگر جستجو کنیم و بدانیم که وی با مرگ خود باز به سیر تکامل خود ادامه داده و به سوی یک کمال مطلق (خدا) رهسپار می باشد.



و اگر در آیه «ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِنْسَ اِلاّ لِیَعْبُدُون»؛ (من جنّ و انس را نیافریدم جز برای این که عبادتم کنند [و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند]!)(۳) هدف از آفرینش انسان را عبادت و بندگی خدا معرّفی می کند، نه به این معناست که خدا نیازی به اطاعت بندگان دارد، بلکه مقصود این است که بشر از طریق بندگی و پیروی از دستورهای خدا و شناسایی او، به کمال خود که زاییده پیروی از فرمان های اوست، برسد؛ و از این مجرا به سعادت ابدی و جاودانی که معلول اطاعت از دستورهای الهی است، نایل آید؛ و داشتن یک زندگی جاودانی توأم با سعادت و خوشبختی، هدف نهایی است که نباید پس از آن منتظر هدف دیگری باشیم و نباید دو مرتبه سؤال خود را تکرار کنیم و بگوییم پس از نیل به این کمال نهایی دیگر چه می شود و هدف از این تکامل چیست؟



ممکن است گفته شود که چرا خداوند همه این کمالات را یکجا به انسان نداده و چرا او را نیازمند آفریده تا در پرتو فعّالیّت های خویش به کمال مطلوب خود برسد؟



پاسخ این پرسش روشن است؛ یک شیوه اخلاقی در صورتی پسندیده و قابل ستایش است و کمال محسوب می شود که انسان با کمال آزادی و اختیار و اراده خود آن را کسب کند و به دست آورد و اگر کمالی به صورت اجبار و ناخواسته در درون انسانی پدید آید، هرگز یک فضیلت اخلاقی و ملاک برتری شمرده نمی شود، مثلا دستگیری از مستمندان و ساختن یک بیمارستان در صورتی نشانه تکامل روحی است که انسان از روی آزادی و اختیار دست به این کار بزند و اگر به زور از انسان پولی بگیرند و در این راه مصرف کنند، هرگز دلیل بر فضیلت اخلاقی پول دهنده نخواهد بود و هرگز عمل او مورد ستایش و تقدیر قرار نخواهد گرفت.

بنابر این، انسان برای رسیدن به تکامل روحی باید راه فضیلت را آزادانه با پای خود بپیماید. (۴)

پی نوشت: