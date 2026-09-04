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جشن باشکوه میلاد پیامبر اکرم(ص) در مؤسسه الفجر میانوالی پاکستان برگزار شد

۱۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۷
کد مطلب: 1861362
جشن باشکوه میلاد پیامبر اکرم(ص) در مؤسسه الفجر میانوالی پاکستان برگزار شد

به مناسبت ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص)، مراسم باشکوه جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) با حضور گسترده دانش‌آموزان و دانشجویان در مؤسسه الفجر میانوالی پاکستان برگزار شد و حجت‌الاسلام والمسلمین سید افتخار حسین نقوی، رئیس بنیاد امام خمینی(ره) پاکستان، بر اهمیت علم و دانش در سیره نبوی و ضرورت توجه ویژه به آموزش دختران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص)، مراسم باشکوه جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) با حضور گسترده دانش‌آموزان و دانشجویان در مؤسسه الفجر میانوالی پاکستان برگزار شد. این مراسم به همت دانشگاه الفجر و با هدف گرامیداشت میلاد پیامبر اعظم(ص)، ترویج فرهنگ محبت و ارادت به آن حضرت و تبیین جایگاه علم و دانش در پرتو سیره نبوی برگزار شد.

در این مراسم، جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان دختر و پسر از مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌های مختلف منطقه حضور یافتند و در بخش‌های گوناگون برنامه مشارکت کردند.

یکی از بخش‌های این مراسم، برگزاری مسابقات قرآنی و نعت‌خوانی بود که طی آن شرکت‌کنندگان در رشته حسن قرائت قرآن کریم و حسن نعت‌خوانی به رقابت پرداختند. آنان با ارائه تلاوت‌های زیبا و نعت‌های دلنشین، استعدادها و توانمندی‌های قرآنی، ادبی و هنری خود را به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید افتخار حسین نقوی، رئیس بنیاد امام خمینی(ره) پاکستان، در سخنانی با اشاره به سیره و آموزه‌های حضرت رسول اکرم(ص)، بر اهمیت علم و دانش در آموزه‌های اسلامی تأکید کرد و گفت: فراگیری علم و تربیت نسلی آگاه و توانمند، از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و تعالی جامعه است.

وی با بیان اینکه آموزش و تربیت از جایگاه ویژه‌ای در سیره پیامبر اکرم(ص) برخوردار است، اظهار داشت: جامعه‌ای که از نسلی تحصیل‌کرده، آگاه و برخوردار از فضایل اخلاقی و انسانی تشکیل شده باشد، می‌تواند مسیر پیشرفت و توسعه را با موفقیت طی کند.

این عالم پاکستانی افزود: نسل تحصیل‌کرده و آگاه، پایه و اساس شکل‌گیری جامعه‌ای مسئولیت‌پذیر، اخلاق‌مدار و توسعه‌یافته است؛ ازاین‌رو، برای ساختن آینده‌ای بهتر باید به گسترش آموزش و فراهم‌کردن زمینه‌های مناسب برای تحصیل و رشد علمی جوانان توجه ویژه‌ای داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید افتخار حسین نقوی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به آموزش دختران تأکید کرد و گفت: فراهم‌کردن فرصت‌های مناسب آموزشی برای دختران، افزون بر ارتقای سطح علمی و فکری آنان، نقش مهمی در تربیت نسل آینده و تقویت بنیان‌های اخلاقی و فرهنگی جامعه دارد.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است و مراکز آموزشی و دینی باید در کنار آموزش علوم، زمینه رشد اخلاقی، فکری و شخصیتی نسل جوان را نیز فراهم کنند.

در ادامه این مراسم، جمعی از مسئولان و رؤسای مراکز آموزشی، استادان، معلمان و شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه نیز حضور داشتند و برگزاری چنین برنامه‌هایی را اقدامی مؤثر در شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان و دانشجویان دانستند.

در پایان، از برگزیدگان مسابقات حسن قرائت قرآن کریم و حسن نعت‌خوانی با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل به عمل آمد.

این مراسم فرهنگی و دینی، علاوه بر گرامیداشت میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص)، فرصتی برای آشنایی بیشتر نسل جوان با سیره و آموزه‌های نبوی، ترویج فرهنگ علم‌آموزی و شناسایی و تقویت استعدادهای قرآنی، ادبی و هنری دانش‌آموزان و دانشجویان بود.

جشن باشکوه میلاد پیامبر اکرم(ص) در مؤسسه الفجر میانوالی پاکستان برگزار شد

جشن باشکوه میلاد پیامبر اکرم(ص) در مؤسسه الفجر میانوالی پاکستان برگزار شد

جشن باشکوه میلاد پیامبر اکرم(ص) در مؤسسه الفجر میانوالی پاکستان برگزار شد

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