جشن باشکوه میلاد پیامبر اکرم(ص) در مؤسسه الفجر میانوالی پاکستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص)، مراسم باشکوه جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) با حضور گسترده دانش‌آموزان و دانشجویان در مؤسسه الفجر میانوالی پاکستان برگزار شد. این مراسم به همت دانشگاه الفجر و با هدف گرامیداشت میلاد پیامبر اعظم(ص)، ترویج فرهنگ محبت و ارادت به آن حضرت و تبیین جایگاه علم و دانش در پرتو سیره نبوی برگزار شد.

در این مراسم، جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان دختر و پسر از مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌های مختلف منطقه حضور یافتند و در بخش‌های گوناگون برنامه مشارکت کردند.

یکی از بخش‌های این مراسم، برگزاری مسابقات قرآنی و نعت‌خوانی بود که طی آن شرکت‌کنندگان در رشته حسن قرائت قرآن کریم و حسن نعت‌خوانی به رقابت پرداختند. آنان با ارائه تلاوت‌های زیبا و نعت‌های دلنشین، استعدادها و توانمندی‌های قرآنی، ادبی و هنری خود را به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید افتخار حسین نقوی، رئیس بنیاد امام خمینی(ره) پاکستان، در سخنانی با اشاره به سیره و آموزه‌های حضرت رسول اکرم(ص)، بر اهمیت علم و دانش در آموزه‌های اسلامی تأکید کرد و گفت: فراگیری علم و تربیت نسلی آگاه و توانمند، از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و تعالی جامعه است.

وی با بیان اینکه آموزش و تربیت از جایگاه ویژه‌ای در سیره پیامبر اکرم(ص) برخوردار است، اظهار داشت: جامعه‌ای که از نسلی تحصیل‌کرده، آگاه و برخوردار از فضایل اخلاقی و انسانی تشکیل شده باشد، می‌تواند مسیر پیشرفت و توسعه را با موفقیت طی کند.

این عالم پاکستانی افزود: نسل تحصیل‌کرده و آگاه، پایه و اساس شکل‌گیری جامعه‌ای مسئولیت‌پذیر، اخلاق‌مدار و توسعه‌یافته است؛ ازاین‌رو، برای ساختن آینده‌ای بهتر باید به گسترش آموزش و فراهم‌کردن زمینه‌های مناسب برای تحصیل و رشد علمی جوانان توجه ویژه‌ای داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید افتخار حسین نقوی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به آموزش دختران تأکید کرد و گفت: فراهم‌کردن فرصت‌های مناسب آموزشی برای دختران، افزون بر ارتقای سطح علمی و فکری آنان، نقش مهمی در تربیت نسل آینده و تقویت بنیان‌های اخلاقی و فرهنگی جامعه دارد.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است و مراکز آموزشی و دینی باید در کنار آموزش علوم، زمینه رشد اخلاقی، فکری و شخصیتی نسل جوان را نیز فراهم کنند.

در ادامه این مراسم، جمعی از مسئولان و رؤسای مراکز آموزشی، استادان، معلمان و شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه نیز حضور داشتند و برگزاری چنین برنامه‌هایی را اقدامی مؤثر در شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان و دانشجویان دانستند.

در پایان، از برگزیدگان مسابقات حسن قرائت قرآن کریم و حسن نعت‌خوانی با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل به عمل آمد.

این مراسم فرهنگی و دینی، علاوه بر گرامیداشت میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص)، فرصتی برای آشنایی بیشتر نسل جوان با سیره و آموزه‌های نبوی، ترویج فرهنگ علم‌آموزی و شناسایی و تقویت استعدادهای قرآنی، ادبی و هنری دانش‌آموزان و دانشجویان بود.

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