تأکید جنبش نُجَباء بر تعهد خود درباره امتناع از مشارکت در روند سیاسی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ جنبش نُجَباء بار دیگر به رهبران سیاسی تعهد خود را به دوری از قدرت و حفظ نیروهای الحشد الشعبی و سلاح مقاومت اعلام کرد.

علی الاسدی در پستی در «ایکس» اظهار داشت که دیدار با «چهره‌های کلیدی در روند سیاسی در چارچوب هماهنگی» را به پایان رسانده است و موضع جنبش را در مورد اهمیت «حفظ نیروهای الحشد الشعبی به عنوان یک نهاد ملی غیرقابل نقض و مقاومت و حرمت سلاح آن در دیدگاه ما که با توجه به خطرات و تهدیدهای واقعی و خطرناک پیش روی کشور و منطقه و ابزارهای مقابله و مقابله با آنها تغییر نکرده است» مجدداً تأیید کرد.

او همچنین بر رویکرد «النجباء» مبنی بر عدم مشارکت در روند سیاسی تأکید کرد و توضیح داد: «این رویکرد همان چیزی است که ما را در کنار مردممان نگه می‌دارد، مانند آنها زندگی می‌کنیم، دغدغه‌های آنها را تحمل می‌کنیم و برای تحقق خواسته‌هایشان تلاش می‌کنیم.»

وی تأکید کرد: «این مسئولیت تا زمان دستیابی به تغییر جامعی که حاکمیت، امنیت و رفاه را تضمین کند، اقتصاد ما از سلطه آمریکا آزاد شود و وضعیت داخلی آن تثبیت شود، بر دوش ما باقی می‌ماند.»

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