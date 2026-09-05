به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش تازه روزنامه ایندیپندنت از یک رسوایی در وزارت جنگ آمریکا خبر می‌دهد؛ دولت ترامپ با انکار ماهیت جنگی عملیات‌های نظامی علیه ایران، مانع از پرداخت مزایای رزمی به خانواده نظامیان کشته‌شده در جنگ علیه ایران می‌شود.

طبق گزارش ایندیپندنت«الکس کلینر»، خلبان ۳۳ ساله نیروی هوایی تروریستی آمریکا که در جریان سرنگونی هواپیمای سوخت‌رسان بر فراز عراق کشته شد، یکی از قربانیان این رویکرد است؛ همسر وی در مراجعه برای دریافت حقوق قانونی، با پاسخ منفی ارتش به دلیل عدم تعریف این عملیات تروریستی علیه ایران به‌عنوان «جنگ» روبرو شد.

دولت تروریستی ترامپ با خودداری از اطلاق عنوان «جنگ» به تجاوز جاری علیه ایران، به‌طور سیستماتیک از پرداخت حقوق و مزایای رزمی به بازماندگان نظامیان جان‌باخته طفره می‌رود.

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