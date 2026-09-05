به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «جان هیلی»، وزیر دارایی انگلیس، در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز هشدار داد که تداوم درگیری‌های میان آمریکا و ایران، اقتصاد این کشور و جهان را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو کرده است.

هیلی تأکید کرد که آنچه در خاورمیانه در حال رخ دادن است، مستقیماً بر نرخ تورم، میزان رشد اقتصادی و هزینه‌های استقراض تأثیر منفی می‌گذارد.

هیلی در پاسخ به انتقادات حزب محافظه‌کار، تأکید کرد که بریتانیا متعهد به افزایش هزینه‌های دفاعی خود به ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ است، اما جزئیات این طرح در بازنگری بودجه سال آینده مشخص خواهد شد.

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