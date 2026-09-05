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هشدار دوباره لندن درباره تبعات جنگ علیه ایران: اقتصاد بریتانیا با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده

۱۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۴:۰۸
کد مطلب: 1861398
هشدار دوباره لندن درباره تبعات جنگ علیه ایران: اقتصاد بریتانیا با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده

وزیر دارایی انگلیس در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز هشدار داد که تداوم درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران، اقتصاد بریتانیا و جهان را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو ساخته است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «جان هیلی»، وزیر دارایی انگلیس، در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز هشدار داد که تداوم درگیری‌های میان آمریکا و ایران، اقتصاد این کشور و جهان را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو کرده است.

هیلی تأکید کرد که آنچه در خاورمیانه در حال رخ دادن است، مستقیماً بر نرخ تورم، میزان رشد اقتصادی و هزینه‌های استقراض تأثیر منفی می‌گذارد.

هیلی در پاسخ به انتقادات حزب محافظه‌کار، تأکید کرد که بریتانیا متعهد به افزایش هزینه‌های دفاعی خود به ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ است، اما جزئیات این طرح در بازنگری بودجه سال آینده مشخص خواهد شد.

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