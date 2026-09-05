ادعای ترامپ در مورد احتمال هدف قرار دادن کوه کلنگ گزلا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا در دور جدید لفاظی‌های خود علیه تهران تهدید کرد: ممکن است به‌زودی کوه کلنگ گزلا را هدف قرار دهیم.

دونالد ترامپ روز جمعه به وقت محلی در در جمع خبرنگاران در کاخ سفید در توجیه حملات تجاوزکارانه خود به ایران مدعی شد: «ما کار بسیار بزرگی انجام می دهیم و مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شدیم و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و ممکن است به زودی تاسیسات هسته‌ای «کوه کلنگ گزلا» در ایران را هدف قرار دهیم.»

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ادعای او که جنگ فرسایشی خود علیه ایران را جنگ نمی نامد، مدعی شد: «خیلی از مردم آن را جنگ نمی‌نامند، من آن را یک درگیری نظامی می‌نامم. چون برای ما مساله چندان مهمی نیست.»

رئیس جمهوری جاه طلب آمریکا درحالیکه که گرفتار پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران است که قرار بود به گفته خودش ظرف چهار تا هفته پایان یابد اما اکنون پس از ۶ ماه هنوز پایان نیافته است، ادعا کرد: «ما در ونزوئلا این کار را انجام دادیم در ونزوئلا حتی یک نفر را از دست ندادیم اما در درگیری با ایران ۱۸ نفر را از دست دادیم.»

رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حملات شب های گذشته در ایران مدعی شد: «برای بار دوم رادار آنها را زدیم.»

ترامپ مدعی شد: «ما همه کسانی را که در (تاسیسات) «کوه کلنگ گزلا» در حال جابه‌جایی هستند، می‌شناسیم. ما همه کسانی را که در سراسر ایران در حال جابه‌جایی هستند، می‌شناسیم و اگر اتفاق بدی بیفتد، به آنها به شدت حمله می‌کنیم.»

رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا ادعا کرد: آنها (ایران) رادار نصب کردند، زیرا ما قبلا آن را از کار انداخته بودیم و ما آن را برای بار دوم از کار انداخته‌ایم و اکنون هیچگونه فعالیتی را مشاهده نمی‌کنیم.»

ترامپ درباره تنگه هرمز نیز بار دیگر ادعای تسلط واشنگتن را بر این آبراه کرد در حالیکه از ابتدای جنگ، جمهوری اسلامی ایران کنترل آن را برعهده دارد و مدعی شد: «در تنگه هرمز تعداد زیادی کشتی را عبور دادیم و مقداری زیادی نفت از تنگه خارج می‌شود و هیچ مین دریایی وجود ندارد.»

رئیس جمهوری جنگ افروز آمریکا مدعی شد: «جایگزین‌های زیادی برای تنگه هرمز در حال ایجاد شدن است.»

وی در ادامه ادعای خود افزود: «محموله‌های نفتی با تانکر از طریق سوریه جریان دارد و جایگزین‌هایی برای تنگه هرمز در اختیار داریم و به‌دلیل خطوط انتقال نفت و مسیر جاده‌ای از طریق سوریه که هم‌اکنون در حال احداث است، تنگه هرمز دیگر آن چیزی نیست که قبلا بود.»

ترامپ در ادامه ادعاهای خود درباره تنگه هرمز مدعی شد: «اگر ایران هوشمندانه رفتار نکند، در نهایت با تنگه هرمزی روبه‌رو خواهد شد که دیگر چندان ضروری نیست. اکنون در سراسر خاورمیانه خطوط لوله‌ای در حال ساخت هستند تا دیگر نیازی به عبور از تنگه هرمز نباشد.»

رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا همچنین مدعی شد: «من به هشت جنگ پایان دادم؛ اما هیچ اعتباری بابت آن به من نمی‌دهند. آیا جایزه نوبل را گرفتم؟ نه؛ با اینکه فردی که آن را دریافت کرد، آن‌قدر لطف داشت که آن را به من داد. در تاریخ جایزه نوبل، هیچ‌کس بیشتر از تو شایسته دریافت آن نبوده است. اما در نروژ، آنها از من خوششان نمی‌آید، چون فکر می‌کنند من کمی محافظه‌کار هستم.»

ترامپ در پاسخ به سوالی درباره چین در حمایت از ایران مدعی شد: «من به رئیس‌جمهور شی (شی جین پینگ رئیس جمهوری چین) گفتم لطفا درگیر ایران نشوید. چین واقعا درگیر این موضوع نیست؛ دخالت چین بسیار اندک است. چین می‌تواند دخالت بسیار بیشتری داشته باشد.»

رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ اوکراین نیز گفت: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به قلمرو کشورهای «ناتو» حمله نخواهد کرد و (استیو) ویتکاف و (جرد) کوشنر پیشنهادی برای پایان جنگ اوکراین ارائه خواهند داد.

به گفته ترامپ، ویتکاف و کوشنر این پیشنهاد را به مسکو برای پایان دادن به جنگ ارائه خواهند کرد.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین کشورهای جهان را تهدید کرد و گفت: اگر کشوری با ما بدرفتاری کند، ما مطلقا هیچ تعهدی نداریم که با آن کشور هیچ‌گونه تجارتی داشته باشیم.

ترامپ با بیان این ادعا که ما از کشاورزان خود حمایت می کنیم، تهدید کرد، ممکن است تجارت با کشورهایی را که با آمریکا و کشاورزان آمریکایی بدرفتاری می‌کنند، قطع کند.

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