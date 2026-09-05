نیویورک تایمز: ایران در مقابله با آمریکا اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه نیویورک تایمز بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کرد که ایران با توجه به توانایی خود در مقابله با آمریکا، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده است.

نیویورک تایمز در این گزارش با استناد به داده های نهادهای اطلاعاتی آمریکا افزود، ۶ ماه پس از آغاز جنگ (تجاوزکارانه) آمریکا علیه ایران، اعتماد تهران به قدرت خود افزایش یافته است.

طبق گزارش این نشریه، ایران «اکنون درک بسیار بهتری از توانایی‌های خود و محدودیت‌های قدرت آمریکا دارد.»

این روزنامه نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیروزی سریع و قاطعی را در جنگ با ایران پیش‌بینی کرده بود اما ۶ ماه پس از آغاز خصومت‌ها، جمهوری اسلامی ایران «در توانایی خود برای حمله به اهداف در خاورمیانه اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده است».

نیویورک تایمز افزود، علاوه بر این، به نظر می‌رسد تهران درک دقیق‌تری از چگونگی اعمال کنترل بر تنگه هرمز دارد.

به گفته برخی مقامات آمریکایی، در حال حاضر نشانه‌های کمی وجود دارد که ایران آماده هر گونه معامله‌ای با واشنگتن باشد و از تشدید مشکلات سیاسی ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا استقبال می کند.

نیویورک تایمز در این گزارش افزود که تهران ظاهراً آماده است تا ماه‌ها به این رویارویی ادامه دهد و حتی ممکن است تشدید قابل توجه تنش‌ها را در نظر داشته باشد.

این نشریه به نقل از مقامات کنونی و سابق آمریکایی نوشت که ایران اکنون اعتماد بیشتری به توانایی خود برای حمله به اهداف در سراسر خاورمیانه دارد و دلیل فوری کمی برای امتیاز دادن به واشنگتن می‌بیند.

گفتنی است پیش از این روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی با بررسی آخرین تحولات میان ایران و آمریکا، به نقل از برخی مقام‌ها و کارشناسان نوشت که تهران در برابر تهدیدهای نظامی واشنگتن بر مواضع خود باقی مانده و همزمان نگرانی از پیامدهای منطقه‌ای درگیری، بر تصمیمات آمریکا تأثیر گذاشته است.

در همین حال، نیویورک‌تایمز تصریح کرد که آمریکا نیز با مشکل کاهش ذخایر مهمات روبه‌رو است. برخی مقام‌های نظامی آمریکایی هشدار داده‌اند که کمبود تسلیحات، به‌ویژه سامانه‌های دفاعی مانند موشک‌های پاتریوت، ممکن است توان این کشور برای ورود به درگیری‌های آینده، از جمله یک جنگ احتمالی با چین، را برای سال‌ها تحت تأثیر قرار دهد.

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