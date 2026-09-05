نوری المالکی: «حشد شعبی» یک نهاد نظامی دولتی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و نخست‌وزیر اسبق عراق، با انتقاد از تهدیدهای مطرح شده مبنی بر اعمال تحریم یا اقدامات تند در صورت عدم انجام فرآیندها در خصوص سازماندهی سلاح گروه‌های عراقی، تأکید کرد: هدف ما توافق بر سر یک قاعده مشخص برای مدیریت بحران است، نه تسلیم شدن تحت فشار تهدیدها.

وی در مورد مسئله سازماندهی سلاح افزود: تمام نیروهای سیاسی و مرجعیت دینی بر سازماندهی سلاح تأکید دارند، اما این سازماندهی باید از طریق قانون حشد شعبی و با ادغام گروه‌ها در چارچوب قانونی انجام شود.

المالکی تصریح کرد: حشد شعبی یک نهاد نظامی دولتی است که با فرمان دیوانی تشکیل شده؛ سلاح آن، سلاح دولت و فرماندهی آن زیر نظر دولت است.

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