بحران در پنتاگون؛ بازجویی از ۵۰ نظامی درباره افشای اطلاعات جنگ ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیویورک تایمز از تحقیقات گسترده پنتاگون از 50 افسر خود درباره اطلاعات لو رفته در خصوص جنگ علیه ایران خبر داد.

نشریه «نیویورک تایمز» به نقل از منابع خود گزارش داد که مقامات نظامی پنتاگون در حال انجام تحقیقات گسترده‌ای در خصوص نشت اطلاعات حساس مرتبط با جنگ علیه ایران هستند.

تحقیقات توسط منابع آگاه در مورد حدود 50 عضو از «هیئت ستاد مشترک ارتش تروریستی آمریکا» در پی نشت اطلاعات جنگی به مطبوعات در جریان است.محور اصلی این تحقیقات، افشای اطلاعات مربوط به کاهش شدید ذخایر مهم و حیاتی مهمات در ارتش تروریستی آمریکا است.

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