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حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی:

قطع صله رحم در همین دنیا دامن‌گیر انسان می‌شود

۱۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۰
کد مطلب: 1861454
قطع صله رحم در همین دنیا دامن‌گیر انسان می‌شود

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه قطح صله رحم از گناهانی است که در هیمن دنیا دامنگیر انسان می شود گفت: امیرالمؤمنین علیه السلام در روایتی قطع صله رحم را در کنار ظلم به دیگران و سوگند دروغ از گناهانی برشمردند که آثار آن در دنیا نیز دامنگیر انسان می شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در محفل معارفی شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت با تشریح آیات ۷۷ و ۷۸ سوره آل‌عمران، پیمان‌شکنی، سوگند دروغ و تحریف سخن خدا و دین را از گناهان مورد نکوهش قرآن دانست و بر ضرورت پرهیز از نسبت دادن مطالب نادرست به خداوند، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و اهل‌بیت علیهم‌السلام تأکید کرد.

رفیعی با اشاره به مضمون آیه ۷۷ سوره آل‌عمران اظهار کرد: قرآن برای کسانی که عهد و پیمان الهی را می‌شکنند و با سوگند دروغ منافع اندکی به دست می‌آورند، پیامدهای سختی بیان کرده است که از جمله آن می‌توان به محرومیت از رحمت الهی و عذاب دردناک اشاره کرد.

وی افزود: سوگند خوردن در اسلام به خودی خود امر مطلوبی نیست و انسان باید تا حد امکان از قسم خوردن پرهیز کند؛ اما سوگند دروغ، گناهی بزرگ است که آثار و پیامدهای سنگینی برای انسان دارد.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با استناد به روایتی از امیرالمؤمنین علیه‌السلام، ظلم، قطع رحم و سوگند دروغ را از گناهانی دانست که آثار و پیامد آنها می‌تواند در همین دنیا نیز دامنگیر انسان شود.

وی در ادامه با تشریح آیه ۷۸ سوره آل‌عمران، تحریف حقیقت و نسبت دادن سخن نادرست به خداوند و دین را از دیگر گناهان بزرگ برشمرد و گفت: قرآن از گروهی یاد می‌کند که هنگام قرائت کتاب آسمانی، مطالبی را به آن می‌افزودند و به گونه‌ای بیان می‌کردند که مردم تصور کنند آن سخنان نیز از سوی خداوند نازل شده است.

استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر مسئولیت فعالان عرصه تبلیغ و فرهنگ خاطرنشان کرد: سخنرانان، مداحان، نویسندگان و فعالان دینی باید در نقل آیات، روایات و وقایع تاریخی دقت داشته باشند و از نسبت دادن مطالبی که مستند نیست به خداوند، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و اهل‌بیت علیهم‌السلام پرهیز کنند.

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