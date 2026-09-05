حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های لبنانی گزارش دادند جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ادامه تشدید حملات خود به جنوب لبنان، سلسله حملاتی را علیه چندین منطقه انجام دادند.

در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی در شامگاه جمعه چندین منطقه در جنوب لبنان و بقاع غربی در شرق این کشور هدف قرار گرفته شد که در نتیجه این حملات دست‌کم ۵ نفر شهید و ۲۳ نفر دیگر زخمی شدند که در میان مجروحان ۶ امدادگر، ۶ زن و ۲ کودک دیده می‌شوند.

بر اساس گزارش روسیا الیوم، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی شهرک‌های «الرمادیه»، «میفدون» و «النبطیه الفوقا» در جنوب لبنان و شهرک «عین‌ التینه» در بقاع غربی واقع در شرق لبنان را هدف قرار داده است.

در بیانیه وزارت بهداشت لبنان آمده است دو نفر دیگر نیز در حمله رژیم صهیونیستی به یک موتورسیکلت در منطقه دوحه کفررمان شهید شدند و بدین ترتیب شمار قربانیان به ۵ شهید و همچنین ۲۳ زخمی رسید.

مناطق مختلف جنوب لبنان و بقاع غربی امروز (شنبه)‌ نیز شاهد مجموعه‌ای از حملات هوایی شدید رژیسم اشغالگر بود که منازل و مناطق مسکونی را هدف قرار داد و به شهادت و زخمی شدن غیرنظامیان منجر شد.

بر اساس آمار اولیه، در پی این حملات چهار نفر شهید و بیش از ۱۰ نفر زخمی شدند.

در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به چندین شهرک از جمله «دوحه کفررمان» و «النبطیه الفوقا» دو نفر شهید شدند و یک نفر دیگر نیز در النبطیه الفوقا زخمی شد.

در همین رابطه، رژیم صهیونیستی در حملاتی هوایی شهرک «الرمادیه» واقع در شهرستان صور را نیز هدف قرار داد و در جریان حمله به یک منزل، بیش از ۸ نفر زخمی شدند. پس از این حمله، آمبولانس‌ها برای انتقال مجروحان به محل اعزام شدند.

جنگنده‌های رژیم صهیونی همچنین حمله‌ای را به شهرک «میفدون» واقع در شهرستان النبطیه انجام دادند که گزارش‌هایی درباره مجروح شدن چندین نفر منتشر شده است. شماری از قربانیان همچنان زیر آوار گرفتار هستند و گروه‌های امداد و نجات برای خارج کردن آنها به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

حملات رژیم اشغالگر همچنین شهرک «الکفور» در شهرستان النبطیه و منطقه «الجبور» در جنوب لبنان را هدف قرار داد. در بقاع غربی نیز حمله‌ای اسرائیلی شهرک «عین‌ التینه» را هدف قرار داد که در پی آن یک کارگر سوری زخمی شد.

گروه‌های امداد و نجات همچنان در مناطق هدف قرار گرفته مشغول مداوای مجروحان و خارج کردن افراد گرفتار در زیر آوار هستند.

رسانه‌های لبنانی نیز از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به «وادی الحجیر» در جنوب لبنان خبر دادند.

براساس آخرین آمار وزارت بهداشت لبنان، شمار شهدای لبنان در پی حملات رژیم صهیونیستی به بیش از ۴۳۵۳ نفر رسید. براساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، شمار کل مجروحان در پی حملات اسرائیل نیز به بیش از ۱۲ هزار و ۳۲۳ نفر افزایش یافته است.

این حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان در حالی ادامه دارد که تاکنون پنج دور از مذاکرات با میانجیگری آمریکا میان دو طرف برگزار شده است.

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