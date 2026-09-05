آبادانی شهر قم به برکت حضور کریمه اهل بیت(س) است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب الله فرحزاد در شب سالروز ورود کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به قم، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به جایگاه محبت خداوند در اصلاح و تعالی انسان، صلوات بر محمد و آل محمد(ص) را از راه‌های آسان و میانبر برای تقرب به پروردگار دانست.

وی با اشاره به روایتی درباره قلب بنده مؤمن، اظهار داشت: قلب انسان مؤمن می‌تواند محل تجلی محبت و معرفت الهی باشد و هرچه انسان در مسیر محبت خداوند قرار گیرد، زمینه برای اصلاح رفتار و حرکت در مسیر بندگی فراهم‌تر می‌شود.

محبت خدا؛ شاهراه رسیدن به کمال

فرحزاد با اشاره به سخنان آیت‌الله بهجت درباره راه رسیدن انسان به بندگی، محبت خداوند را «کیمیای» اصلاح انسان دانست و افزود: کسی که خداوند را دوست داشته باشد، خواسته محبوب خود را دنبال می‌کند و بسیاری از اعمال نیک به‌صورت طبیعی در زندگی او جاری می‌شود.

وی با استناد به آیه «وَالَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ» خاطرنشان کرد: یکی از نشانه‌های ایمان، محبت شدید به خداوند است و امام سجاد(ع) نیز در دعای مکارم‌الاخلاق از خداوند درخواست می‌کند که راهی آسان از محبت میان بنده و پروردگار ایجاد شود.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه صلوات بر پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) از راه‌های تقویت این ارتباط است، تصریح کرد: در روایات، برای صلوات آثاری همچون نور، رحمت و هدایت بیان شده و مداومت بر این ذکر می‌تواند انسان را در مسیر محبت اهل‌بیت(ع) و تقرب به خداوند قرار دهد.

قم؛ حرم اهل‌بیت(ع) و شهر شیعیان

فرحزاد در ادامه با اشاره به شب سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به قم، آبادانی این شهر را از برکات حضور کریمه اهل‌بیت(ع) دانست و با استناد به روایات، جایگاه قم را در معارف اهل‌بیت(ع) مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به روایت امام صادق(ع) درباره قم، گفت: در روایات از قم به‌عنوان حرم اهل‌بیت(ع)، شهر شیعیان و «آشیانه آل محمد(ص)» یاد شده است و این جایگاه، اهمیت ویژه‌ای به حضور حضرت فاطمه معصومه(س) در این شهر بخشیده است.

فرحزاد همچنین با اشاره به روایات مربوط به مقام حضرت معصومه(س)، جایگاه شفاعت ایشان را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: در روایتی از امام صادق(ع) درباره شفاعت حضرت فاطمه معصومه(س) سخن گفته شده که بیانگر مقام والای این بانوی کرامت است.

اهتمام علما به زیارت بانوی کرامت

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیره برخی علما و بزرگان حوزه، از اهتمام شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله بهجت، آیت‌الله مرعشی نجفی و امام خمینی(ره) به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) یاد کرد و گفت: بزرگان حوزه از ظرفیت معنوی این حرم مطهر بهره می‌بردند و ارتباط با بانوی کرامت را مورد توجه قرار می‌دادند.

حجت‌الاسلام فرحزاد در پایان با اشاره به برگزاری مراسم و کاروان نمادین استقبال از حضرت فاطمه معصومه(س) در سالروز ورود ایشان به قم، این برنامه‌ها را جلوه‌ای از ارادت مردم به کریمه اهل‌بیت(س) و فرصتی برای بازخوانی جایگاه این بانوی بزرگوار در هویت معنوی شهر قم دانست.