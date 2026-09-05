به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عملیات اسکورت آمریکا برای عبور یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع از کریدور جنوبی تنگه هرمز شکست خورد.

کشتی حامل گاز طبیعی مایع الغشامیه که در کریدور جنوبی تحت حمایت و اسکورت آمریکا در حال حرکت بود، از ادامه عبور از تنگه هرمز انصراف داد.

بر اساس داده‌های رهگیری کشتی‌ها از شرکت تحلیل کپلر که در اواخر مرداد ماه منتشر شد، کشتی الغشامیه به همراه چهار نفتکش دیگر حامل محموله‌های LNG از تأسیسات صادراتی رأس لفان قطر، به سمت شرق و تنگه هرمز در حرکت بودند.

این کشتی حالا به جای بندر رأس لفان در قطر، راهی بندر فجیره در امارات متحده عربی شده است.

...........................

پایان پیام/ 167