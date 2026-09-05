به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله حافظ سید ریاض حسین نجفی، رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان، گفت: پس از انقلاب اسلامی ایران، دشمن به این یقین رسید که بزرگ‌ترین قدرت شیعیان «مرجعیت» است؛ مرجعیتی که تشیع را حفظ کرده است.

وی افزود: دومین قدرت، عزاداری و سومین قدرت، ولایت امیرالمؤمنین(ع) است که قوی‌ترین عامل و محافظ تشیع به شمار می‌رود. به دلیل وجود این سه قدرت، شیعیان امروز در برابر استعمار ایستادگی می‌کنند. از همین رو، استعمار نیز همواره علیه این سه قدرت توطئه می‌کند تا تشیع را تضعیف کند.

رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان در سخنرانی خود در مسجد جامع علی حوزه علمیه جامعة المنتظر اظهار کرد: قرن حاضر، قرن مسلمانان است و اسلام دینی است که با سرعت در حال گسترش است. امروز مسلمانان در حال پیشرفت هستند. قرآن و حدیث ثابت می‌کنند که در آینده، در بریتانیا و اروپا نیز حکومت در اختیار مسلمانان خواهد بود.

آیت‌الله نجفی با بیان اینکه کربلا به معنای بقای دین است، گفت: یاد و ذکر کربلا در دوران حضرت امام محمد باقر(ع) و امام جعفر صادق(ع) به اوج خود رسید. این دو بزرگوار شاعران را به مجالس عزاداری دعوت می‌کردند، اشعار آنان را می‌شنیدند و به آنان هدیه نیز می‌دادند. به این ترتیب، نخستین زمینه‌ها برای زنده نگه داشتن یاد و ذکر کربلا را همین دو شخصیت بزرگوار فراهم کردند. به همین دلیل است که امروز نام و یاد کربلا در سراسر جهان مطرح است.

وی افزود: اساس اجتهاد نیز از دوران امام جعفر صادق(ع) شکل گرفت. آن حضرت به شاگردان خود شیوه استنباط از قرآن و حدیث را آموزش می‌داد و شاگردان ایشان در علوم فقهی فعالیت داشتند. پیامبر اکرم(ص) سلسله آموزش و تعلیم را از مسجد نبوی آغاز کرده بود و امام جعفر صادق(ع) این مسیر آموزشی را تا سطح یک دانشگاه گسترش داد؛ به‌گونه‌ای که چهار هزار نفر در درس امام شرکت می‌کردند و در میان آنان دانشجویانی از هند و سند نیز حضور داشتند.

رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان در ادامه گفت: جابر بن حیان، پدر علم شیمی، امروز از پدران علم مدرن به شمار می‌رود و پیشرفت علمی امروز مرهون تلاش‌های اوست. جابر بن حیان از شاگردان امام جعفر صادق(ع) بود.

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