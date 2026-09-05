سازمان ملل: هیچ مکان امنی در نوار غزه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اراضی اشغالی فلسطین» در گزارشی اعلام کرد: با وجود گذشت نزدیک به یک سال از توافق آتش‌بس، هیچ مکان امنی در نوار غزه وجود ندارد و هیچ کس در این منطقه در امنیت نیست.

این گزارش، به شهادت رساندن ۲۴ فلسطینی، از جمله چهار کودک و یک زن، را در نتیجه تجاوز رژیم صهیونیستی طی پنج روز بین اواخر اوت تا اول سپتامبر را مستند و اعلام کرده است که ۲۱ نفر از آنها در حملات هوایی به شهادت رسیده‌اند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد بیان کرد: ادعای اسرائیل مبنی بر هدف قرار دادن آنچه که آن را «اهداف مشروع» می‌نامد، آن را از تعهدات به قوانین بین‌المللی بشردوستانه، به ویژه اصل محافظت از غیرنظامیان و انجام تمام اقدامات احتیاطی ممکن برای جلوگیری از آسیب رساندن به آنها، معاف نمی‌کند.

در این گزارش آمده است که ادامه اقدامات تل آویو، همراه با عملیات انجام شده توسط «شبه نظامیان نیابتی»، باعث آسیب شدید به غیرنظامیان و تشدید ناامنی در نوار غزه می‌شود.

بر اساس این گزارش، اظهارات فوق هشدارهای مکرر سازمان ملل متحد را در مورد وضعیت نامناسب انسانی در غزه، خطرات مداوم پیش روی غیرنظامیان در بحبوحه ویرانی گسترده، کمبود مایحتاج اولیه و محدودیت‌های دسترسی بشردوستانه نمایان می‌سازد.

بامداد امروز، ارتش رژیم صهیونیستی با آتش توپخانه، مناطقی از نوار غزه را گلوله باران کرد. تمرکز ارتش اسرائیل در این حمله، محله «التفاح» در شرق غزه بوده است. همچنین ناوها و قایق‌های جنگی نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی، مناطق شرقی شهر «خان‌یونس» واقع در جنوب نوار غزه را هدف قرار دادند.

منابع فلسطینی اعلام کردند، در اثر این حمله، دست کم ۲ فلسطینی به شهادت رسیده و سه نفر دیگر زخمی شدند.



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