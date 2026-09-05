هشدار ایران به کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام ارشد امنیتی- سیاسی ایران در مصاحبه با شبکه خبری المیادین، به کره جنوبی نسبت به تسلیم شدن در برابر فشارهای واشنگتن جهت همکاری در اقدامات غیرقانونی ارتش آمریکا هشدار داد.

این مقام ارشد از سئول خواست منافع و اعتبار بین‌المللی خود را قربانی سیاست‌های متجاوزانه و برهم‌زننده ثبات و امنیت ایالات متحده نکند. وی با یادآوری اینکه ریشه اصلی ناامنی در تنگه هرمز ناشی از تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی است، افزود که سئول نباید از این واقعیت غفلت ورزد.

این مسوول ایرانی صراحتاً تأکید کرد که تهران هرگونه مداخله کره جنوبی علیه ایران در تنگه هرمز را مصداق بارز مشارکت مستقیم نظامی در تجاوز و جنگ علیه خاک خود قلمداد خواهد کرد.

وی گفت که تهران به هیچ وجه در برابر هرگونه همدستی در جنایات علیه ملت و حقوق ایران مماشات نخواهد کرد؛ همچنین تا زمانی که مداخلات غیرقانونی آمریکا، محاصره خصمانه و جنگ اقتصادی علیه ایران پابرجا باشد، امکان برقراری ثبات و امنیت در منطقه وجود نخواهد داشت.

پیشتر اعلام شده بود که در پی تشدید فشارهای دولت آمریکا بر متحدان آسیایی خود برای مشارکت در پرونده جنگ با ایران، کره جنوبی تمهیدات اولیه را برای اعزام ناو پشتیبانی و نیروهای نظامی به تنگه هرمز آغاز کرده است.

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