  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای شرقی

هشدار ایران به کره جنوبی

۱۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۸
کد مطلب: 1861523
منبع: ایسنا
هشدار ایران به کره جنوبی

به دنبال انتشار اخباری در خصوص احتمال مداخله نظامی کره جنوبی در تنگه هرمز، یک مسئول ایرانی بلندپایه در هشداری شدیداللحنی به این کشور تأکید کرد که هرگونه مشارکت کره جنوبی در تنگه هرمز علیه ایران به منزله مشارکت مستقیم نظامی در جنگ تلقی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام ارشد امنیتی- سیاسی ایران در مصاحبه با شبکه خبری المیادین، به کره جنوبی نسبت به تسلیم شدن در برابر فشارهای واشنگتن جهت همکاری در اقدامات غیرقانونی ارتش آمریکا هشدار داد.

این مقام ارشد از سئول خواست منافع و اعتبار بین‌المللی خود را قربانی سیاست‌های متجاوزانه و برهم‌زننده ثبات و امنیت ایالات متحده نکند. وی با یادآوری اینکه ریشه اصلی ناامنی در تنگه هرمز ناشی از تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی است، افزود که سئول نباید از این واقعیت غفلت ورزد.

این مسوول ایرانی صراحتاً تأکید کرد که تهران هرگونه مداخله کره جنوبی علیه ایران در تنگه هرمز را مصداق بارز مشارکت مستقیم نظامی در تجاوز و جنگ علیه خاک خود قلمداد خواهد کرد.

وی گفت که تهران به هیچ وجه در برابر هرگونه همدستی در جنایات علیه ملت و حقوق ایران مماشات نخواهد کرد؛ همچنین تا زمانی که مداخلات غیرقانونی آمریکا، محاصره خصمانه و جنگ اقتصادی علیه ایران پابرجا باشد، امکان برقراری ثبات و امنیت در منطقه وجود نخواهد داشت.

پیشتر اعلام شده بود که در پی تشدید فشارهای دولت آمریکا بر متحدان آسیایی خود برای مشارکت در پرونده جنگ با ایران، کره جنوبی تمهیدات اولیه را برای اعزام ناو پشتیبانی و نیروهای نظامی به تنگه هرمز آغاز کرده است.

..........................
پایان پیام/ 167

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha