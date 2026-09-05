به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرهنگسرای رویش با مشارکت اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، مراسم اختتامیه «نذر شعر» را برگزار می‌کند.

در این رویداد ۷۴۷ اثر در دو بخش «حماسه حسینی» و «بعثت مردمی و رهبر شهید» از سوی شاعران سراسر کشور به دبیرخانه سوگواره سراسری «نذر شعر» ارسال شده است. آثار ارسالی از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور، گستره مشارکت شاعران و اصحاب قلم در این رویداد فرهنگی و ادبی را نشان می‌دهد.

پس از انجام مراحل داوری، ۶ نفر به عنوان برگزیدگان نهایی معرفی و در مراسم اختتامیه مورد تقدیر و تجلیل قرار می‌گیرند که از این تعداد، سه نفر در بخش «حماسه حسینی» و سه نفر در بخش «بعثت مردمی و رهبر شهید» برگزیده شده‌اند.

همچنین با توجه به کیفیت و ظرفیت ادبی آثار دریافت‌شده، ۴۵ اثر از میان آثار ارسالی قابلیت انتشار در قالب کتاب سوگواره را دارند که در صورت تأمین منابع مالی، زمینه چاپ و انتشار این آثار در آینده فراهم خواهد شد.

سوگواره سراسری «نذر شعر» با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای ادبی و گسترش شعر آیینی و حماسی، فرصتی برای حضور شاعران و علاقه‌مندان این حوزه از سراسر کشور فراهم کرده است.

مراسم اختتامیه «نذر شعر» روز یکشنبه ۱۵ شهریور۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۳۰ در سالن آمفی‌تئاتر کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این مراسم می‌توانند به خیابان وحدت اسلامی، خیابان بهشت، ضلع جنوبی پارک شهر، ورودی شماره ۴ پارک شهر، سالن آمفی‌تئاتر کتابخانه مرکزی پارک شهر مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶۶۶۸۸۵۵۲ تماس بگیرند.

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