اعلام مشخصات دقیق بمب استفاده شده در حمله آمریکا به عروسیِ کوهستک

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به آثار به دست آمده در محل حمله جنایتکارانه آمریکا به محل یک عروسی در کوهستک گفت: برروی بدنه بمب، کد شناسه نظامی و دولتی ۹۶۲۱۴ ثبت شده که طبق پایگاه داده زنجیره تأمین دفاعی ایالات متحده به طور انحصاری متعلق به کمپانی تسلیحاتی ریتون است.

مجتبی قهرمانی روز شنبه در جریان حضور در محل این حمله افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی این تسلیحات از نوع دقیق هدایت شونده است و در نتیجه بررسی‌های فنی، داده‌کاوی قطعات مکشوفه و نتایج حاصل از تحلیل دقیق کتیبه‌ها، بارکدها و هشدارهای حک‌شده روی بقایای پرتابه، ماهیت ادوات استفاده‌شده را به طور دقیق و غیر قابل انکار مشخص کرده و تعلق آن به ارتش تروریستی ایالات متحده آمریکا به اثبات رسیده است.

رییس کل دادگستری هرمزگان توضیح داد: نوع باتری حرارتی نظامی (Thermal Battery) به کار رفته در مهمات و پرتابه‌های مورد استفاده دشمن حکایت از آن دارد که بخش استوانه‌ای کشف شده متعلق به یک باتری حرارتی با ولتاژ بالا است و منحصراً در سامانه‌های هدایت پروازی موشک‌ها و بمب‌های هدایت دقیق آمریکای جنایتکار به‌کار می‌رود.

قهرمانی ادامه داد: قطعه مکشوفه دیگر، ماژول هدایت و الکترونیک پرواز (Avionics Unit) پرتابه‌های مورد استفاده در این جنایت است که یک باکس محافظت‌شده آلیاژی حاوی بردهای الکترونیکی پردازش مسیر و کنترل پرتابه بوده و درج برچسب هشدار بین‌المللی تخلیه الکترواستاتیک بر روی آن مشهود است.

وی تاکید کرد: تمام این مدارک و مستندات فنی به‌صورت دقیق صورت‌جلسه شده است و پرونده حقوقی جامعی جهت تعقیب آمران و عاملان این جنایت جنگی و تأمین‌کنندگان سلاح‌های به‌کارگرفته شده در محاکم ذی‌صلاح داخلی و مراجع حقوقی و بین‌المللی تشکیل می‌شود و با جدیت و قاطعانه تا مجازات کامل و بازدارنده جنایتکاران توسط دستگاه قضایی دنبال خواهد شد

به گفته قهرمانی، حمله به تجمعات غیرنظامی و مراسم سنتی عروسی نقض آشکار قواعد آمره حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو محسوب می‌شود و شواهد و قطعات به‌دست‌آمده از صحنه، سند غیرقابل‌انکاری از ماهیت سلاح‌های به کار رفته و حامیان تسلیحاتی این اقدام تجاوزکارانه است.

رییس کل دادگستری هرمزگان با حضور در محل وقوع حادثه، ضمن بررسی میدانی ابعاد این جنایت و دلجویی از خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان، دستورات قضایی لازم را جهت مستندسازی دقیق، جمع‌آوری شواهد و پیگیری حقوقی و قضایی موضوع صادر کرد.

دهم شهریورماه آمریکا به محل برگزاری یک عروسی در کوهستک هرمزگان حمله کرد که تاکنون شهادت پنج نفر از جمله یک کودک ۶ساله در این حمله تایید شده است.

همچنین حدود ۷۰نفر از شرکت کنندگان در عروسی نیز مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند.

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