  ۳ شهید و ۲۳ زخمی در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب و بقاع لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت عمومی لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که شمار اولیه قربانیان حملات رژیم صهیونیستی که روز جمعه مناطق مختلفی در جنوب و بقاع غربی لبنان را هدف قرار داد، به ۳ شهید و ۲۳ زخمی رسیده است.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، حمله به شهرک الرمادیه در شهرستان صور به شهادت یک نفر و زخمی شدن ۱۵ نفر دیگر انجامید که در میان آنها ۶ امدادگر از کَشّافه الرساله، ۳ زن و ۲ کودک حضور دارند.

همچنین در پی هدف قرار گرفتن یک موتورسیکلت در شهرک کفررمان در نبطیه، ۲ نفر به شهادت رسیدند.

در النبطیه الفوقا نیز ۳ نفر از جمله یک زن زخمی شدند. همچنین در «میفدون» در شهرستان نبطیه، ۴ نفر از جمله ۲ زن زخمی شدند. علاوه بر این، یک تبعه سوری نیز در «عین‌التینه» در بقاع غربی لبنان زخمی شد.

همزمان، مجموعه‌ای از حملات هوایی رژیم صهیونیستی، شهرک الکفور، اطراف تپه الدبشه در دو نوبت و محله الرویس در حاشیه شهر نبطیه را هدف قرار داد.

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