اعتراض شورای شیعیان استرالیا به حضور نظامیان اسرائیلی در سیدنی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن شیعیان استرالیا با ابراز نگرانی شدید نسبت به گزارش‌های مربوط به ورود سربازان فعلی و سابق ارتش اسرائیل به استرالیا جهت شرکت در ماراتن سیدنی، نسبت به توصیف این گروه تحت عنوان هیئت به اصطلاح صلح اعتراض کرد. این نهاد با استناد به گزارش کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل مبنی بر ارتکاب اقدامات نسل‌کشی توسط نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی، خواستار برخورد دولت استرالیا با این افراد شد.

همزمان با فراخوان فعالانی چون کریس سیدوتی، یکی از اعضای کمیته تحقیقات سازمان ملل، برای تحقیق درباره جنایات جنگی ارتش اسرائیل در غزه، این شورا تأکید کرد که دولت استرالیا باید برای پایبندی به کنوانسیون نسل‌کشی، مسئولیت قانونی خود را در قبال حضور این نظامیان در خاک خود ایفا کند.

متن بیانیه شورای شیعیان استرالیا بدین شرح است:

انجمن شیعیان استرالیا نگرانی شدید خود را نسبت به گزارش‌های مربوط به ورود سربازان فعلی و سابق ارتش اسرائیل به استرالیا برای شرکت در ماراتن سیدنی اعلام کرد. این موضوع که این گروه تحت عنوان یک «هیئت صلح» توصیف شده است، به‌طور ویژه‌ای نگران‌کننده است!

ما خاطرنشان می‌کنیم که اخیراً کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل متحد یافته است که مقامات و نیروهای امنیتی اسرائیل مرتکب چهار مورد از پنج اقدام تعریف‌شده در «کنوانسیون نسل‌کشی» شده‌اند. گزارش دیگری نیز به جزئیات هدف قرار دادن عمدی و کشتار کودکان فلسطینی و تخریب زیرساخت‌های حیاتی پرداخته است.

کریس سیدوتی، فعال استرالیایی، خواستار بازرسی از پرسنل ارتش اسرائیل که در غزه خدمت کرده‌اند، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی شده است. ما از دولت استرالیا تقاضا داریم دقیقاً همین اقدام را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که به تعهدات خود در قبال کنوانسیون نسل‌کشی پایبند می‌ماند.

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