  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

هشدار حماس نسبت به طرح‌ کوچاندن اهالی غزه

۱۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۴
کد مطلب: 1861679
هشدار حماس نسبت به طرح‌ کوچاندن اهالی غزه

سخنگوی جنبش حماس با هشدار نسبت به افزایش اظهارات مقام‌های رژیم صهیونیستی درباره کوچاندن مردم فلسطین از نوار غزه، این طرح‌ها را بسیار خطرناک خواند.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس تأکید کرد که افزایش اظهارات وزیران رژیم صهیونیستی درباره ادامه اجرای طرح‌های کوچاندن مردم فلسطین از نوار غزه، تحولی بسیار خطرناک است و نشان می‌دهد رژیم اشغالگر از این طرح دست نکشیده و در تلاش است بار دیگر آن را مطرح و تبلیغ کند.

قاسم افزود: این اظهارات، ادامه جنگ رژیم اشغالگر علیه نوار غزه، تشدید محاصره، سیاست‌های گرسنگی و تشنگی، مانع‌تراشی در مسیر بازسازی و جلوگیری از ورود مواد و تجهیزات ضروری برای بخش بهداشت و درمان نوار غزه را تبیین می‌کند؛ اقداماتی که با هدف تحمیل شرایط انسانی و معیشتی سخت و سوق دادن مردم به سمت اجرای طرح‌های کوچاندن انجام می‌شود.

وی از کشورهای عربی و اسلامی خواست برای مقابله با این طرح‌ها، اقدامی جدی و متحد انجام دهند و مواضع و اقدامات مؤثری برای ناکام گذاشتن آنها اتخاذ کنند. 

قاسم تأکید کرد که این طرح‌ها تهدیدی مستقیم علیه مسئله فلسطین و امنیت ملی عربی و اسلامی به شمار می‌روند.

سخنگوی حماس همچنین تأکید کرد که اتخاذ موضعی متحد و قاطع از سوی کشورهای عربی و اسلامی می‌تواند راه را بر طرح‌های رژیم اشغالگر برای کوچاندن مردم فلسطین از سرزمین خود ببندد.
.......
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha