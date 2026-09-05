هشدار حماس نسبت به طرح‌ کوچاندن اهالی غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس تأکید کرد که افزایش اظهارات وزیران رژیم صهیونیستی درباره ادامه اجرای طرح‌های کوچاندن مردم فلسطین از نوار غزه، تحولی بسیار خطرناک است و نشان می‌دهد رژیم اشغالگر از این طرح دست نکشیده و در تلاش است بار دیگر آن را مطرح و تبلیغ کند.

قاسم افزود: این اظهارات، ادامه جنگ رژیم اشغالگر علیه نوار غزه، تشدید محاصره، سیاست‌های گرسنگی و تشنگی، مانع‌تراشی در مسیر بازسازی و جلوگیری از ورود مواد و تجهیزات ضروری برای بخش بهداشت و درمان نوار غزه را تبیین می‌کند؛ اقداماتی که با هدف تحمیل شرایط انسانی و معیشتی سخت و سوق دادن مردم به سمت اجرای طرح‌های کوچاندن انجام می‌شود.

وی از کشورهای عربی و اسلامی خواست برای مقابله با این طرح‌ها، اقدامی جدی و متحد انجام دهند و مواضع و اقدامات مؤثری برای ناکام گذاشتن آنها اتخاذ کنند.

قاسم تأکید کرد که این طرح‌ها تهدیدی مستقیم علیه مسئله فلسطین و امنیت ملی عربی و اسلامی به شمار می‌روند.

سخنگوی حماس همچنین تأکید کرد که اتخاذ موضعی متحد و قاطع از سوی کشورهای عربی و اسلامی می‌تواند راه را بر طرح‌های رژیم اشغالگر برای کوچاندن مردم فلسطین از سرزمین خود ببندد.

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