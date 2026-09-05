به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ صد و بیست و یکمین شماره از هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران نزد سریر مقدس (واتیکان) با رویکردی تحلیلی در حوزه‌های دیپلماسی، تاریخ، فرهنگ و سیاست بین‌الملل منتشر شد.

این شماره از نشریه که بازتاب‌دهنده فعالیت‌های دیپلماتیک و مواضع فرهنگی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران است، با محوریت موضوعات راهبردی نظیر «مبارزه با استعمار» و «دیپلماسی عمومی» تدوین شده است. در این شماره، ضمن بازخوانی بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت مقابله با سلطه استعماری، یادداشت‌های تحلیلی مدیرمسئول نیز به تبیین ابعاد این مبارزه اختصاص یافته است.

آنچه در این شماره می‌خوانیم:

این شماره از نشریه در بخش‌های ذیل تنظیم شده است:

گزیده‌ای از بیانات سیدالشهدای انقلاب اسلامی در خصوص «مقابله و مبارزه با استعمار انگلیس»

یادداشت مدیرمسئول: «استعمار انگلیس و راهکارهای مقابله با آن» (به‌مناسبت روز مبارزه با استعمار)

دیپلماسی و فعالیت‌های نمایندگی:

گزارش دیدار جناب آقای دکتر تیموری، معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران با سفیر محترم در محل نمایندگی

سخنرانی دکتر مختاری، سفیر محترم در کنفرانس «سریر مقدس؛ بستری دیپلماتیک برای گفتگو در مسیر شکل‌گیری نظم نوین جهان»

گزارش حضور در نشست بنیاد «فیدس‌ایت‌راتیو» (Fides et Ratio) برای آموزش نسل‌های نوین

تقدیر از وزارت امور خارجه در مراسم جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی جمهوری اسلامی ایران

مقالات علمی و فرهنگی:

«ایمان شجاعانه پاپ لئوی چهاردهم در مقابله با ظلم»؛ به قلم حجة‌الاسلام والمسلمین دکتر سعیدرضا عاملی (استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی)

«ابوریحان بیرونی؛ پیشگام علم تجربی و پل پیوند دانش شرق و غرب»؛ به قلم جوزپه آیلوو (پژوهشگر ایتالیایی)

سیاسی و بین‌الملل:

مصاحبه سفیر محترم با خبرگزاری سرشناس ایتالیایی پیرامون محکومیت حمله موشکی عمدی رژیم جنایت‌پیشه آمریکا به منطقه سیریک در جنوب ایران

بخش‌های ثابت:

حدیث هفته

واتیکان در هفته‌ای که گذشت

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