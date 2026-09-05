جنگ رمضان جایگاه ایران را در منطقه و جهان ارتقا داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر موسوی کارشناس عالی بین‌الملل در نشست «دستاوردهای ایران در جنگ رمضان»گفت: در روابط بین‌الملل هیچ پدیده‌ای مهم‌تر از جنگ برای یک کشور نیست و بررسی دستاوردهای جنگ باید در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی انجام شود.

وی با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران از تهدیدها و بحران‌های مختلف افزود: ما کشوری هستیم که در تهدیدها رشد کردیم؛ ما در تهدیدها زندگی کردیم، در تهدیدها سربلند کردیم، در تهدیدها تغییر راهبردی دادیم و در تهدیدها بود که قدرت خودمان را پیدا کردیم.

استاد دانشگاه با بیان اینکه جنگ رمضان را باید در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد، گفت: جنگ رمضان یا دفاع مقدس رمضان، پدیده‌ای عظیم به بزرگی ناباوران انقلاب اسلامی بود.

موسوی یکی از مهم‌ترین آثار این جنگ را تقویت روحیه مقاومت و احیای فرهنگ شهادت دانست و اظهار کرد: جنگ موجب شد ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی کشور در شرایط بحرانی بیش از گذشته آشکار شود.

وی با اشاره به آثار سیاسی و اجتماعی جنگ ادامه داد: برخی تحولات مهم کشور در بستر همین شرایط شکل گرفت و جنگ توانست در بسیاری از عرصه‌ها موجب بازتعریف نگاه جامعه به امنیت، مقاومت و نقش مردم شود.

این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت نگاه واقع‌بینانه به نتایج جنگ گفت: ما نمی‌توانیم ناتوانی‌ها و شکست‌ها و ضعف‌های خودمان را نبینیم و فقط به داشته‌های ایجابی خودمان توجه کنیم.

وی افزود: جنگ علاوه بر اینکه ظرفیت‌های کشور را نشان داد، ضعف‌های موجود در ساختارهای دفاعی، مدیریتی و اقتصادی را نیز آشکار کرد و از این منظر می‌تواند زمینه‌ای برای اصلاح و تقویت ساختارهای کشور باشد.

موسوی با بیان اینکه پیروزی صرفاً با تلاش و زحمت به دست نمی‌آید، تصریح کرد: جنگ بر اساس زحمات به پیروزی نمی‌رسد؛ بر اساس قدرت‌ها به پیروزی می‌رسد، بر اساس توانمندی‌ها به پیروزی می‌رسد.

استاد دانشگاه در ادامه به اهمیت موقعیت جغرافیایی ایران و تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: تنگه هرمز همانند مرصاد در انتهای هشت سال دفاع مقدس، یک گردنه بود و این گردنه را ما گرفتیم. من فکر می‌کنم این گرفتن تنگه هرمز راه میانبر ما بود و موقعیت جغرافیایی ایران می‌تواند در افزایش قدرت منطقه‌ای کشور نقش مهمی داشته باشد.

موسوی با اشاره به تحولات عرصه جنگ و امنیت، اظهار کرد: در شرایط جدید، مفهوم جبهه و خط مقدم نسبت به گذشته تغییر کرده است. در جنگ‌های نسل پنجم ما دیگر خط مقدم و عقبه نداریم؛ تهران خط مقدم است، مشهد خط مقدم است، قم خط مقدم است؛ همه‌جا خط مقدم است.

وی یکی دیگر از درس‌های جنگ را ضرورت تناسب قوانین و ساختارهای مدیریتی با شرایط کشور دانست و گفت: قوانین کشور ما برای شرایط صلح است، نه برای شرایط جنگ؛ در حالی که ما الان داریم با ابرقدرت دنیا می‌جنگیم. شرایط جدید نیازمند بازنگری در برخی قوانین و شیوه‌های مدیریتی است تا ساختارهای کشور بتوانند در برابر تهدیدهای پیچیده و چندلایه واکنش مناسب نشان دهند.

موسوی همچنین بر ضرورت تقویت «ساخت داخلی قدرت» تأکید کرد و گفت: به نظر می‌رسد بایستی ساخت داخلی قدرت ساخته شود.

وی در ادامه با اشاره به برخی عرصه‌های داخلی اظهار کرد: در سه حوزه هنوز ساخت داخلی قدرت را نمی‌بینیم؛ یکی در حوزه اقتصاد، یکی در حوزه جمعیت و یکی هم در موضوع عفاف و حجاب.

موسوی با اشاره به تجربه نظامی حاصل از جنگ رمضان گفت: جنگ، فرصتی برای شناخت ظرفیت‌های دفاعی و نظامی کشور و همچنین شناسایی توانایی‌های طرف مقابل فراهم کرد.

وی با اشاره به ضرورت شناخت دقیق توانمندی‌های رژیم صهیونیستی افزود: ما این باور را نداشتیم که اسرائیل بتواند بایستد و یکی از نتایج مهم جنگ، شناخت واقع‌بینانه‌تر از توانایی‌ها و ظرفیت‌های طرف مقابل بوده است.

این استاد اضافه کرد: تجربه جنگ باید در طراحی راهبردهای آینده کشور مورد استفاده قرار گیرد و دستاوردهای آن صرفاً به پیروزی‌های میدانی محدود نشود. همچنین توجه به ابعاد حقوقی و اقتصادی جنگ ضرورت دارد و موضوع غرامت جنگ باید مورد پیگیری قرار گیرد. زیرا آثار جنگ تنها در میدان نظامی باقی نمی‌ماند و پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی آن نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

استاد دانشگاه با اشاره به آثار منطقه‌ای جنگ رمضان گفت: این جنگ در بازتعریف جایگاه ایران در منطقه و شکل‌گیری نوع جدیدی از روابط و معادلات منطقه‌ای مؤثر بوده است. همچنین جنگ عاملی برای افزایش تجربه و شناخت ایران از محیط بین‌المللی است و تحولات جنگ، ظرفیت‌های ایران را در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از گذشته آشکار کرد.

موسوی در پایان با تأکید بر اینکه ارزیابی جنگ باید همه ابعاد آن را دربرگیرد، گفت: شناخت دقیق دستاوردها و ضعف‌های به‌جامانده از جنگ می‌تواند به تقویت قدرت ملی و آمادگی کشور برای مواجهه با تهدیدهای آینده کمک کند

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