به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین نمایشگاه منطقه‌ای صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با رویکرد موضوعات مذهبی، به مناسبت روز قم و پاسداشت قم به عنوان شهر ملی صنایع‌دستی، با حضور بهروز ندایی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قاسم روانبخش، نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی، فرامرز عظیمی، شهردار کلانشهر قم و تعدادی از مسئولان، هنرمندان و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و اقشار مختلف مردم استان قم گشایش یافت.

این نمایشگاه از ۱۲ تا ۱۵ شهریورماه جاری در میدان آستانه شهر قم در نزدیکی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) برپاست و شهروندان و زائران می‌توانند از ساعت ۱۸ تا ۲۳ از غرفه‌های آن بازدید کنند.

در این نمایشگاه هنرمندان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی از ۱۱ استان کشور در رشته‌هایی نظیر انگشترسازی، چرم، تولیدات چوبی، علامت‌سازی، حجاری و ... حضور دارند و نمایشگاه مذکور فرصتی را برای معرفی توانمندی هنرمندان، عرضه آثار صنایع‌دستی و آشنایی بیش‌تر زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت معصومه(س) با هنرهای سنتی و مذهبی کشور فراهم کرده است.

این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور با رویکرد مضامین قرآنی و مذهبی برپا شده و با ۶۰ غرفه در رشته‌های متنوع صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، میزبان آثار هنرمندان از نقاط گوناگون کشور است، آثار فاخر صنایع‌دستی نیز در غرفه‌های این نمایشگاه در معرض دید مراجعان قرار گرفته است.

همچنین در این مراسم از سه لوح ثبت ملی؛ لوح «سنت وداع، تشییع و بدرقه پیکر رهبران و بزرگان دینی و ملی در فرهنگ عزاداری ایران با تجلی معاصر در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی» با شماره ۳۳۶۶، لوح «آیین سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به شهر قم» با شماره ۳۳۶۷ و لوح ثبت رسمی شهر قم به‌عنوان «شهر ملی صنایع‌دستی» با شماره ۱۰۰۱ با حضور مسئولان کشوری و استانی رونمایی شد.

نخستین نمایشگاه منطقه‌ای صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با موضوعات مذهبی، توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و با همکاری استانداری قم؛ شهرداری کلانشهر قم؛ سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم و سازمان سامان‌دهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قم دائر شده است.

علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت آثار ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور؛ روح‌الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم؛ حسین محمودی، معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم؛ امیرعباس بقایی، فرماندار قم؛ محمدرضا سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم؛ روح‌الله امراللهی، رئیس شورای اسلامی شهر قم؛ تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر قم؛ عباس ذاکری رئوف، مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز در آیین افتتاحیه این نمایشگاه حضور داشتند.

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